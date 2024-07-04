Атаки по Дніпру: вночі під завалами виявили тіло жінки, у лікарні померла поранена

У Дніпрі збільшилася кількість жертв внаслідок російських обстрілів. Так, під завалами будинку, по якому окупанти вдарили 28 червня, знайшли тіло жінки. Окрім того, в лікарні померла жінка, яка отримала поранення під час обстрілу 3 липня.

Загалом у Дніпрі внаслідок двох російських ударів загинуло 9 осіб. У четвер, 4 липня, в регіоні оголосили день жалоби за жертвами російського терору.

Дивіться також Шок та істерика: працівники закладів поблизу ТРЦ у Дніпрі згадують моторошну мить удару

У Дніпрі зросла кількість загиблих

За тиждень російські військові двічі обстріляли Дніпро. Під ударами опинилися цивільні об'єкти, тому постраждало чимало людей, а також є загибла.

Так, 28 червня окупанти вдарили по багатоповерхівці. Наразі на об'єкті тривають роботи, й рятувальникам вночі вдалося знайти тіло загиблої жінки. Його вже деблокували. Загалом, внаслідок атаки 28 червня загинуло 3 людини. Усі жертви цинічного російського удару – жінки.

У середу, 3 липня, окупанти знову завдали ракетного удару по Дніпру. На жаль, в лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала серйозні поранення під час удару. Так, внаслідок ракетного удару 3 липня кількість загиблих збільшилася до 6. Окрім того, внаслідок обстрілу постраждали понад 50 осіб.

Загалом, внаслідок ракетних ударів 28 червня і 3 липня загинуло 9 осіб.

У Дніпрі оголосили день жалоби

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, чиї близькі загинули під час терористичних обстрілів Росії. Світла пам'ять.

У Дніпрі у четвер, 4 липня, оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. В Дніпропетровській ОВА висловили щирі співчуття близьким та рідним загиблих.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також опублікував допис з висловленням співчуття.

Жодні слова не здатні передати ту лють, яку відчуваєш після кожної атаки російських терористів. Жодні слова не втамують біль тих, хто втратив найрідніших… Співчуття родинам та друзям людей, яких цинічно вбила російська окупаційна армія. Швидкого одужання постраждалим,

– мовиться у його дописі.

На терористичні обстріли раніше відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна потребує більше систем ППО для захисту цивільного населення від російських загарбників.

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", – наголосив він.