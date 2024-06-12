Сучасні системи ППО працюють не так: які проблеми має російська С-400
Останнім часом у тимчасово окупованому Криму та на території Росії почали палати ворожі ЗРК С-300/400. Українським Силам оборони вдається успішно знешкоджувати ці комплекси, попри заяви росіян про їх потужність.
Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що зенітно-ракетний комплекс С-400 не виконує зазначених функцій, попри вказані росіянами характеристики. Він пояснив це тим, що у Росії дуже розповсюджено, коли розробники, щоб виконати технічне завдання військового командування, на папері ладні писати будь-що, аби їхня техніка потрапила на озброєння.
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У чому проблема С-400
ЗСУ здійснювали удари по російських комплексах С-400 балістичними ракетами ATACMS. Олег Катков зазначив, що ця зброя не є новою розробкою.
Ця балістична ракета доволі стара, адже мовиться про розробку вісімдесятих років і початок її виробництва у дев'яностих. Це не нова, але відпрацьована зброя, яку не можуть перехопити С-400,
– сказав він.
За словами головного редактора Defence Express, основною проблемою є те, що у С-400 немає можливостей перехоплювати балістичні цілі, попри те, що Росія вказувала цю функцію.
Він вважає, що у Росії удосконалення систем протиповітряної оборони залишається на низькому рівні, адже там декларують застарілі технології дев'яностих років.
Російське озброєння відстає від західних зразків на 20 – 30 років. С-400 чудовий приклад того, як вони використовують технології, які були визнані ще у дев’яностих роках не ефективними,
– наголосив Катков.
Сучасний спосіб
Олег Катков зауважив, що у світі балістичні цілі збивають використовуючи технології кінетичного перехоплення такої ракети.
Тобто перехоплювач зенітно-ракетного комплексу врізається у балістичну ракету і завдяки прямому влучанню відбувається руйнація ракети. Попередні розробки, зокрема з використанням близького підриву і знешкодження цілі його уламками – не працює,
– підкреслив головний редактор.
Атаки по російських ЗРК
- Росія продовжує втрачати свою техніку, яку так ретельно охороняє. Цього разу під ударом опинився зенітно-ракетний комплекс С-300/400. Сили оборони атакували його у Бєлгородській області.
- Нещодавно Сили оборони завдали удару, пошкодивши російський зенітно-ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. У ЗМІ з'явився супутниковий знімок зруйнованої техніки окупантів. Це фото опублікувало видання "Радіо Свобода" у своєму телеграм-каналі 4 червня.
- У Міністерстві оборони України підтвердили удар по російських ракетних комплексах С-300/С-400. Це підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. У звіті американського Інституту вивчення війни зазначили, що для цієї атаки використовували зброю США.