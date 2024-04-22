Росія скинула 7 000 бомб на Україну за 4 місяці, – Боррель звернувся до країн ЄС

Росія продовжує атакувати Україну керованими та некерованими бомбами. За останні чотири місяці російська армія скинула 7 000 бомб на територію України.

Найбільше зазнає збитків енергетична система України. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу.

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"Це частина стратегії Путіна"

Голова європейської дипломатії зазначив, що Росія продовжує атакувати Україну ракетами, безпілотниками, керованими бомбами та некерованими бомбами.

Україна повідомила про 7000 (ударів некерованими бомбами – 24 Канал) за чотири місяці, що становить близько 60 гідробомб на день. Це постійні удари на Сході, це частина стратегії Путіна,

– сказав Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Україні не вистачає зброї для самозахисту, а найбільшу ціну під час ракетних атак платить саме українська енергетична система. Її Боррель називає головною ціллю Росії. Аби захистити інфраструктуру головний дипломат ЄС закликав передати не тільки системи ППО, але й ракети до них.

Наголосив на важливості зброї

Голова європейської дипломатії зазначив, що він неодноразово звертався до держав-членів євроблоку з проханням переглянути власні запаси, щоб збільшити воєнну підтримку України.

Нам потрібно більше боєприпасів. Нам потрібно більше пускових установок. Пускові установки без ракет – це як пістолет без патронів. Нам потрібно і те, і інше,

– сказав Жозеп Боррель.

Він закликав держави-члени ЄС поставити ракети до вже наявних систем ППО в Україні, а також розглянути, як ще можна допомогти Києву. Перед цим Верховний представник ЄС говорив, що європейські країни мають орієнтовно 100 батарей Patriot, проте не можуть надати Києву сім.

Росія регулярно скидає авіабомби на прифронтові регіони

Окупанти скидають авіабомби углибині своєї території – приблизно за 50 кілометрів. Далі зброя долітає уже до Харкова. Нині ворог модернізує радянські авіабомби у конвеєрному масштабі. Загарбники перероблюють на місяць сотні авіабомб.

Єдиний варіант протидії – збивати російські літаки. Однак для цього ЗСУ потрібні системи ППО, які мають радіус дії не менше 100 кілометрів. Для цього підходять комплекси SAMP/T, а також Patriot.

На жаль, Україна має обмежену кількість останніх систем протиповітряної оборони, тож не може прикрити усі міста.