На межі: ексміністр пояснив наслідки російських атак по енергетиці

З кінця березня росіяни активно завдають ударів по українській енергетиці. Українці можуть залишитись без електрики у пікові години використання. Наразі втрачено не менш ніж 80% теплової генерації, яка працює на вугіллі.

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков розповів 24 Каналу, що Україна має три основних види генерації – атомні, теплові та гідроелектростанції. Звичайно, ще є сонячні та вітрові, але вони працюють як базові, а гідроелектростанції все ж регулюють потужності.

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Баланс в режимі онлайн

Іван Плачков сказав, що регулюючі потужності забезпечують баланс.

Ми з вами споживаємо, скільки хочемо і коли хочемо. А в цей час енергетики повинні згенерувати необхідну для цього кількість. Неможливо, щоб ми більше споживали, а вони менше виробляли, чи вони більше виробляли, а ми менше споживали. Повинен бути чіткий баланс в режимі онлайн, бо так працює енергосистема,

– підкреслив ексміністр палива та енергетики України.

Він додав: якщо українці споживають більше електрики, а генерація не може виробити її в достатній кількості, частота в мережі зменшується до певної межі, коли починає працювати автоматичне частотне розвантаження. А потім все вимикається – і Україна отримує тотальний блекаут.

Наразі втрати теплової генерації, яка працює на вугіллі, становлять не менш ніж 80% – в основному, це електростанції ДТЕК.

Цими безпрецедентними масованими атаками саме напередодні літнього періоду росіяни хочуть досягнути тотального блекауту в Україні, коли лягає вся енергосистема,

– зауважив Іван Плачков.

Він підкреслив, що українцям потрібно прислуховуватися до заяв від Укренерго або енергетиків щодо скорочення споживання електроенергії. Особливо – в часи пікових навантажень зранку та ввечері.

Це треба виконувати для забезпечення балансу споживання виробництва. Якщо ж цього не робити, автоматичне частотне розвантаження буде відключати систему незалежно від операторів.

Для українців буде краще скоротити споживання електроенергії та не доводити до того, що оператори та диспетчери будуть скорочувати їх примусово,

– підсумував Плачков.

Удари по енергетиці України: актуально