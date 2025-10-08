У багатьох регіонах складна ситуація через російські атаки на енергетику, зокрема, у Чернігівській та Сумській областях. Це в ефірі 24 Каналу зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Удари часто завдають по аварійних бригадах, які здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній", – підкреслив він.
В якому стані українська енергетика?
Олександр Харченко зазначив, що енергетика в Україні зараз перебуває у значно кращому стані, ніж рік – два роки тому. Було відновлено досить суттєві потужності генерації, побудовано досить багато фортифікацій.
Ще багато роботи попереду. Але ситуація на національному рівні станом на сьогодні значно краща, ніж у будь-який момент від жовтня 2022 року, коли почалися масові обстріли критичної інфраструктури.
Ми бачимо, що підготовка відбувалась у національних компаніях, як Укренерго. А на регіональних рівнях підготовка була щонайменше недостатньою, якщо взагалі була. Бо росіяни уражають об'єкти регіональних розподільчих компаній. Вони не були захищені жодним фортифікаційним захистом. Це призводить до того, що будь-який прильот залишає 30 – 60 тисяч українців без захисту,
– пояснив експерт.
За словами директора Центру досліджень енергетики, захист, який зроблений на національному рівні, показує досить велику ефективність. Удари на національному рівні не приносять росіянам результату, який вони хотіли б мати. Тому вони переключилися на регіони.
Загроза блекаутів: головне
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що Росія змінює тактику ударів по енергетиці України. Зараз окупанти зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а намагаються зруйнувати її елементи в окремих регіонах. Він підкреслив, що на більшості підстанцій системи передачі в Україні вже зведені захисні споруди. Облаштування захисту триває.
Через постійні атаки Росії у Міненерго радять українцям економити, аби уникнути відключень світла. Адже споживання електроенергії в Україні наразі залишається високим. Зокрема, закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно у пікові години навантаження на електросистему, з 17:00 до 22:00.
У статті The Wall Street Journal мовиться про розбудову мережі парків батарей, які здатні забезпечувати стабільну роботу енергосистеми протягом двох годин і живити близько 600 тисяч домогосподарств. У вересні ДТЕК запустила накопичувачі електроенергії в Київській та Дніпропетровській областях й засекретила їхнє розташування з міркувань безпеки. Парки батарей загальною потужністю 200 мегаватів використовують для посилення енергосистеми. Проте їхню мережу потрібно розбудовувати.