У багатьох регіонах складна ситуація через російські атаки на енергетику, зокрема, у Чернігівській та Сумській областях. Це в ефірі 24 Каналу зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Удари часто завдають по аварійних бригадах, які здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній", – підкреслив він.

В якому стані українська енергетика?

Олександр Харченко зазначив, що енергетика в Україні зараз перебуває у значно кращому стані, ніж рік – два роки тому. Було відновлено досить суттєві потужності генерації, побудовано досить багато фортифікацій.

Ще багато роботи попереду. Але ситуація на національному рівні станом на сьогодні значно краща, ніж у будь-який момент від жовтня 2022 року, коли почалися масові обстріли критичної інфраструктури.

Ми бачимо, що підготовка відбувалась у національних компаніях, як Укренерго. А на регіональних рівнях підготовка була щонайменше недостатньою, якщо взагалі була. Бо росіяни уражають об'єкти регіональних розподільчих компаній. Вони не були захищені жодним фортифікаційним захистом. Це призводить до того, що будь-який прильот залишає 30 – 60 тисяч українців без захисту,

– пояснив експерт.

За словами директора Центру досліджень енергетики, захист, який зроблений на національному рівні, показує досить велику ефективність. Удари на національному рівні не приносять росіянам результату, який вони хотіли б мати. Тому вони переключилися на регіони.

Загроза блекаутів: головне