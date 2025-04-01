В ОП сказали, чи підготували у США відповідь на порушення Росією умов припинення вогню

В Кремлі заявили, що впровадили режим припинення вогню по енергетичних об'єктах, однак насправді країна-агресорка продовжувала завдавати ударів. Домовленості про часткове перемир'я з'явились після переговорів в Саудівській Аравії за участю США, України та Росії.

Сполучені Штати мають розробити механізм того як реагувати на російські удари. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначив, що Україна зафіксувала ворожі атаки по енергооб'єктах, їх наслідки та передала цю іеформацію США.

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США працюють над інструментами реагування

Президент України Зеленський наголосив, що система моніторингу дотримання часткового перемир'я є недосконалою. Докази порушення Росією режиму тиші були зібрані українською стороною і передані США, аби продемонструвати як Кремль не збирається його дотримуватися.

Подоляк повідомив, що робота в США вже ведеться. Ба більше, Україна присутня в цьому процесі, надає відповідні докази того, що Росія порушує ті невеликі формати припинення вогню, які є, зокрема щодо енергетичної інфраструктури.

США отриману інформацію акумулюють і далі напрацюють інструменти. Думаю, вони про це будуть публічно говорити,

– озвучив Подоляк.

Як має реагувати Україна на порушення режиму тиші?

В ситуації, коли Росія продовжує завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі, на думку Подоляка, українська сторона має давати відповідь ворогу. Він зауважив, що на ожен такий ворожий удар слід завдавати аналогічний, беручи до уваги те, що в України є інструменти для цього.

"Україна в цьому випадку буде і юридично, і фактично права. Росія хотіла погратися у свою класичну фейкову пропаганду, росіяни одноосібно вирішили, що вони начебто припинили бити по енергетиці, хоча такого не було, удари по енергооб'єктах були і 23, і 24, і 25 березня", – озвучив Подоляк.

Росія продовжувала накопичувати з 18 березня пропагандистський актив про те, що вона начебто ні по чому не б'є, звинувачуючи, що удари по енергоструктурі Росії завдає Україна. Однак Подоляк зауважив, що з 18 березня ніякі проєкти про припинення вогню не діяли, вони з'явились тільки після 23 – 24 березня, коли відбулись переговори в Саудівській Аравії.

Тоді ж були підготовлені відповідні списки об'єктів, які не можна атакувати. Всі удари, які Росія завдала після цієї дати фіксуються і надаються США. Як підсумував радник голови ОПУ, вже видно з боку Сполучених Штатів доволі жорстку риторику стосовно Росії.