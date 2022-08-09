росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни, – сенатор Франції закликав ООН реагувати

У Сенаті Франції відреагували на атаки росіян та замінування Запорізької атомної електростанції. Зокрема, Гійом Гонтар засудив такі дії окупантів та закликав ООН негайно запровадити спеціальну місію безпеки.

Французький сенатор та член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар заявив: росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни в Україні. Тому ООН повинна негайно реагувати та докласти зусиль для врегулювання ситуації.

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За його словами, про значний ризик аварії на електростанції обговорили у Матіньйонському палаці – резиденції прем'єр-міністра французького уряду.

"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії. армія росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – зазначив Гійом Гонтар.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС

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