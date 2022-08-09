росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни, – сенатор Франції закликав ООН реагувати
Джерело:Guildhall
У Сенаті Франції відреагували на атаки росіян та замінування Запорізької атомної електростанції. Зокрема, Гійом Гонтар засудив такі дії окупантів та закликав ООН негайно запровадити спеціальну місію безпеки.
Французький сенатор та член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар заявив: росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни в Україні. Тому ООН повинна негайно реагувати та докласти зусиль для врегулювання ситуації.
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За його словами, про значний ризик аварії на електростанції обговорили у Матіньйонському палаці – резиденції прем'єр-міністра французького уряду.
"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії. армія росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – зазначив Гійом Гонтар.
Коротко про ситуацію на ЗАЕС
- росіяни двічі обстріляли Запорізьку АЕС 5 серпня. Під час першої атаки "прильоти" були на промисловий майданчик: потрапляння зафіксували у високовольтну лінію зв'язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.
- Під час другого обстрілу снаряди влучили по майданчику АЕС неподалік від енергоблока, де розташований ядерний реактор. Руйнувань зазнала азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус.
- Вже 6 серпня росія повторила терористичну атаку. Тоді окупанти ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- Крім цього, в Енергоатомі підтвердили, що росіяни замінували деякі ділянки ЗАЕС.
- Україна закликає світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. В Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ підтвердили, що існує реальний ризик ядерної катастрофи.
- Водночас у Державній агенції з управління зоною відчуження оцінили можливі наслідки вибуху на ЗАЕС. За словами експертів, їх відчують не тільки в Україні, але й в Європі та країнах-агресорках – росії та білорусі.
- Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
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