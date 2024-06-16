Робимо все, щоб "бавовна" продовжувала квітнути, – в ГУР натякнули про нові розробки зброї

Сили оборони України та ГУР МО продовжують завдавати великих втрат ворогу. Наші військові та розвідники роблять усе, щоб на території країни-агресорки продовжувала квітнути "бавовна".

Про це в етері національного маратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Євгеній Єрін. Таким чином у розвідці натякнули про розроблення нової української зброї, передає 24 Канал.

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В ГУР заінтригували збільшенням "бавовни" у ворога

Представник української розвідки наголосив, що про конкретні модифікації зброї говорити не будуть. Однак Єрін зазначив, що всі результати українці обов'язково побачать.

Можу зазначити тільки те, що кожен з нас дуже часто, регулярно бачить роботу конкретних сил і засобів воєнної розвідки. І ми робимо все для того, щоб "бавовна" продовжувала квітнути як на тимчасово окупованій території, так і на території ворога,

– сказав представник ГУР.

Водночас Єрін наголосив, що в Росії Україна атакує об'єкти винятково з міркувань військової доцільності.

Українська розвідка продовжує вражати техніку Росії

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що 8 червня під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" було уражено 2 російські винищувачі Су-57. Як пояснив Юсов, ця "гордість російських повітряних сил" активно використовувалася у терористичних атаках по українських цивільних об'єктах та інфраструктурі, хоча ці літаки і не заходили в повітряний простір України.

До цього українські спецпризначенці 6 червня потопили російський буксир "Сатурн" у Криму. Андрій Юсов наголосив, що знищення таких буксирів є дуже важливим для нашої країни. Адже ворог використовує ці судна за військовим призначенням: для патрулювання, перевезення боєкомплектів, особового складу, транспортування інших суден тощо.

Також джерело 24 Каналу розповідало, що ГУР МО також причетне до атаки дронів на нафтобазу у Бєлгородській області, яке було також 6 червня. За словами співрозмовника, ворожі цілі на нафтобазі було уражено.