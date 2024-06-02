Рух "Атеш" анонсував нові масовані удари по росіянах в Криму

Партизанський рух "Атеш" анонсував нові атаки на тимчасово окупований Крим. Вони зазначили, що для росіян починається новий "сезон бавовни".

У "Атеш" повідомили, що очікується масове знищення рашистів у Криму. Там також додали, що найближчим часом ми побачимо значно більші події.

Дивіться також Росіяни кажуть, що "знищили" українські кораблі: у ВМС відреагували на брехню ворога

Потрібно знищити російські об'єкти

Рух "Атеш" не тільки спостерігає успішні удари по окупантах, а й активно бере участь у цьому. Зокрема, агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Єдиний спосіб звільнити Крим – знищити російські військові об'єкти,

– мовиться в повідомленні.

У Криму дійсно останнім часом неспокійно. Там часто повідомляють про вибухи.

В Криму 25 травня була повітряна тривога