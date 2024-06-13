"Атеш" провів розвідку аеродрому Херсонес у Криму: що вдалося довідатися партизанам

Партизани з "Атеш" провели розвідки аеродрому Херсонес в анексованому Росією Криму. Агентам руху вдалося зібрати важливі дані стосовно армії окупантів.

Окрім того, партизани поділилися знімками зі своєї розвідки окупованого українського летовища. На кадрах можна побачити, що російська армія використовує цей аеродром для своїх військових цілей.

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Що партизани знайшли на аеродромі Херсонес

Агент "Атеш" повідомив, що на летовищі біля Севастополя він виявив бліндажі та патрульні військові по всьому периметру аеродрому Херсонес.

Під час спостереження також був зафіксований патрульний катер "Раптор", який свідчить про високий рівень охорони об'єкта,

– наголосили партизани.

"Атеш" провів розвідку аеродрому у Криму / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Попри складну задачу, агенту партизанського руху вдалося пробратися ближче і детальніше розглянути ряд об’єктів, таких як радіолокаційна станція "Каста-2Е2", розташована біля нафтосховища. Цю станцію ворог використовує для виявлення низьколітніх ракет Сил оборони України.

Агент "Атеш" виявив військові об'єкти на летовищі / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Як партизани працюють у Криму

В "Атеші" 8 червня розповідали, що російські загарбники будують фортифікації по всій території тимчасово окупованого Криму. Партизани припустили, що, ймовірно, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ.

За кілька днів до цього представники руху зазначали, що російські окупанти почали будівництво захисних екранів на дорогах Криму, щоб приховати свої засоби протиповітряної оборони від місцевого населення. Це сталося після кількох успішних ударів Сил оборони по ворогу на анексованому півострові.

Водночас партизани розповідали, що військовослужбовці ППО Росії отримали наказ на евакуацію сімей з Криму. В "Атеші" наголошували, що цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область країни-агресорки, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи півострів без належного покриття.

В "Атеші" наголосили, що якщо є охочі приєднатися до партизанського руху – треба писати координатору у телеграмі: @Ametham_atesh_ua