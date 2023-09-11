"Плануємо дії": партизани побували на військовому аеродромі у Криму та інтригують заявою

Окупанти, нападаючи на Україну, думали, що ми здамося. Але вони жорстоко помилилися.

На окупованих територіях існує потужний рух спротиву. Зокрема "Атеш" пообіцяли вибухові наслідки за паплюження української землі.

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Що заявили партизани

Агенти "Атеш" відвідали військовий аеродром на півночі Севастополя.

Це маленький фрагмент великої роботи наших спеціалістів. Фіксуємо, що гелікоптерів стає дедалі менше! Інформація передана у потрібні руки,

– ідеться у повідомленні.

Координати місця: 44.78420, 33.54866. Воно розташоване в Нахімовському районі Севастополя.

Куди завітали партизани: дивіться на карті

Мова про військовий аеродром Кача, названий так за однойменною кримською річкою. На його базі 1910 року створили Качинське вище військове авіаційне училище льотчиків – одну з двох перших російських льотних шкіл і першу — повністю військову. В Україні не так багато тренувальних баз, тож Кача була знана. Нині окупанти розміщують там своє залізяччя.

Ми збираємо інформацію та плануємо дії з метою якнайшвидшого звільнення Криму. Окупантам не місце на нашій землі,

– заявляють партизани.

Аеродром "Кача" в Криму / Фото "Атеш"

А ще партизани виклали відео. На ньому добре помітні гелікоптери окупантів.

Російська техніка на Качинському аеродромі: дивіться відео

"Атеш" інтригує

В іншому повідомленні сказано, що агенти руху "Атеш" успішно вступають до російської армії –мобілізуються в Севастополі і по всьому Криму. Таким чином вони збільшують свої можливості.

Агентам видано завдання, і вони готуються до виконання. Наші оперативники знаходяться на складах паливно-мастильних матеріалів, у парках з технікою, в ангарах і навіть у штабах. Передбачити і дізнатися, що станеться і коли, противник не зможе. Лише виправляти наслідки,

– пише "Атеш".

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Все буде Україна

На окупованих територіях уже майоріє український прапор. Синьо-жовтий стяг до дня міста Авдіївки запустили на кульках, його бачили над Київським районом Донецька. Також національний прапор підняли під час спецоперацій на "вишках Бойка" у Чорному морі та в окупованому Криму співробітники Головного управління розвідки.