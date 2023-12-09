Дані зливатимуть: агенти "Атеш" проникли у військкомат у Тулі

На окупованих територіях росіяни не можуть почуватися безпечно. І навіть якщо їм здається, що навколо них усі свої і все па-дамашнєму, то це тільки здається.

Кримські партизани регулярно звітують про успішне проникнення у ворожі лави. Цього разу агенти "Атеш" проникли у військкомат у Тулі. 24 Канал розкаже, що про це відомо.

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Агенти "Атеш" працюють у російському військкоматі: що відомо

Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходить море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "Атеш" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так і проводити більш радикальні заходи!

– запевнили члени руху.



Військкомат у Тулі, де працюють агенти "Атеш" / Фото з телеграм-сторінки руху "Атеш"

На фото, викладених агентами, видно вхід у військкомат. Що цікаво, на плакаті є пропагандистське гасло, мовляв, кордони Росії не закінчуються ніде. Як бачимо, окупанти не годні втримати свої уявні кордони навіть на території, яку формально контролюють. Інший плакат вихваляє десантників – це нібито гордість Росії. Але українці добре пам'ятають, що сталося із псковськими десантниками.

Як приєднатися до "Атеш"

Партизани закликають росіян долучатися до них. Таким чином окупанти можуть зберегти собі життя, а за передачу інформації обіцяють добру винагороду.

! Зв'язатися з рухом "Атеш" можна у телеграмі – достатньо написати акаунтам @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator.

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