Знищено 6 окупантів і 2 вантажівки: "Атеш" відзвітував про успіхи на Херсонщині
Джерело:"Атеш"
Партизанський рух "Атеш" повідомив, що вони знищили шість російських військових та дві вантажівки у селі Великі Копані Херсонської області. Також партизани знають, де 61 ворожа бригада на Херсонщині розмістила радіоелектронну розвідку.
Партизани запевнили, що шестеро росіян на Херсонщині підірвав їхній агент. Окрім того, у 61 окремій бригаді морської піхоти також є агент "Атеш".
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"Атеш" мінуснув ворога на Херсонщині
14 липня 2023 року о 12:00 агент руху "Атеш" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, що на Херсонщині… В результаті підриву 6 військових збройних сил Росії були знищені, 2 вантажівки, що їх перевозили – пошкоджені,
– запевнили партизани.
Вони уточнили, що стоянка знаходилася навпроти неробочої заправки "Укрнафта" на вулиці Леніна 34.
Партизани з "Атеш" ліквідували ворогів на Херсонщині
Партизани пообіцяли, що вони продовжуватимуть знищувати ворога, доки останній російський загарбник не покине Україну.
Партизани показали дані про розміщення ворожого РЕР
Партизани написали, що їхній агент у складі 61 окремої бригади морської піхоти ворога повідомив, що до їхньої бригади приставили підрозділ радіоелектронної боротьби, щоб глушити сигнали українських безпілотників.
Розташовуються вони за 3 кілометрах на схід від села Олексіївка Генічеського району Херсонської області. Ми вже мали досвід успішного знищення коштів РЕР/РЕБ противника. Тож їм варто задуматися,
– попередили в "Атеш".
Де на Херсонщині росіяни розмістили РЕР
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