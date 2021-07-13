Аваков написав заяву про відставку сам, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує, що заява про відставку була власною ініціативою Арсена Авакова. Щоправда, про таке його бажання парламентар знав заздалегідь.

Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами. Захід відбувся після засідання фракції "Слуга народу" ввечері 13 липня.

Актуально Арсен Аваков подав у відставку

Відставка Авакова: що про це заявив Арахамія

Як зауважив нардеп, такий крок з боку очільника МВС не був для нього сюрпризом. Ба більше, він про заяву щодо відставки Авакова знав трохи раніше, ніж громадськість.

Я не знаю, з чим конкретно це пов'язано. Це ж він сам писав заяву. Які підстави? В нього за власним бажанням – одна підстава,

– наголосив Арахамія.

Щодо того, чи задоволений роботою МВС, один із керівників "слуг народу" зауважив, що це відомство є дуже великим. Адже туди входять і Нацгвардія, і прикордонники, і ДСНС.

"Тому мені важко відповісти на це питання з точки зору комплексності. Але я буду підтримувати Монастирського, щоб він реформував МВС. Він вестиме власну кадрову політику. Загалом ми будемо йому допомагати", – констатував Арахамія.

Прламентар додав, що Монастирського мають підтримати приблизно 300 людей у Раді.

До теми Я погодився, – Монастирський про пропозицію очолити МВС замість Авакова – відео

Дивіться відео коментаря Арахамії щодо відставки Авакова

Відставка Арсена Авакова: коротко про головне

Аваков очолив МВС 22 лютого 2014 року. До сьогодні він побував не лише у командах 4 прем’єрів, а і під керівництвом 2 президентів.

13 липня Аваков подав заяву про звільнення. Спершу про це повідомила низка ЗМІ, а потім МВС оприлюднило й сам документ.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, заяву про відставку Авакова міг запропонувати написати особисто президент України Володимир Зеленський.

Слідом за Аваковим про бажання піти заявив і його заступник – Зорян Шкіряк.

Голосування у ВР за відставку Авакова має відбутися у четвер, 15 липня. Натомість призначення Дениса Монастирського нардепи розглядатимуть наступного дня – 16 липня.

Щодо мабутнього Авакова, за словами Арахамії, він залишиться в команді. Проте вже в іншому амплуа.



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу