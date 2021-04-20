Аваков перевірив безпеку акваторії Маріуполя та всього Азову

Арсен Аваков провів інспекцію підрозділів надзвичайників у Донецькій області. Він переконаний, що територія в безпеці, адже рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово.

Голова ДСНС Микола Чечоткін запевнив, що їхні підрозділи стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.

До теми Порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці, – мер Маріуполя

Які результати інспекції Авакова

Арсен Аваков розповів, що у рятувальників є:

швидкісні RIB-човни;

сучасне водолазне обладнання;

квадрокоптери, які допомагають у підводному розмінуванні.

Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною,

– сказав Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що вони отримали 3 нових катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. До того ж за минулий рік у службі з'явилось ще 18 одиниць рятувальної техніки.

З початку війни, надзвичайники вже відновили понад 2 тисячі будинків, які постраждали під час обстрілів. У 2021 році поремонтували 80 приватних будинків.

Також щодня розміновують землі Донеччини – в середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70 – 80 небезпечних предметів.

Що цьому передувало