"Вихід з внутрішніх органів": Аваков похвалився фото з Італії, а Луценко його потролив

3 серпня 2021 , 09:59
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Джерело:

фейсбук Арсена Авакова

Арсен Аваков понад тиждень відпочиває в Італії. 2 серпня він опублікував фотографію з печери. Оданк колишній генпрокурор Юрій Луценко посміявся зі світлини ексміністра.

"Вихід з внутрішніх органів"

Колишній міністр внутрішніх справ підписав селфі "Фото печерне, серйозне". На фотографії він в окулярах, а на фоні – стіни печери.

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Однак світлина Авакова, ймовірно, нагадала Луценку дещо інше. Тому колишній генпрокурор вирішив пов'язати свою асоціацію з нещодавньою відставкою чиновника. Він залишив під дописом кумедний коментар.

Картина "Вихід з внутрішніх органів",
– написав Луценко.


Луценко потролив Авакова / Скриншот 24 каналу

Коментар Луценка назбирав аж 95 реакцій. Сам Аваков так відреагував на нього – залишив смайлик, який регоче.

Аваков відпочиває в Італії

Після відставки з посади міністра, Аваков поїхав у відпустку в Італію. На відпочинку колишній чиновник продовжує уважно слідкувати за тим, що відбувається в Україні. Він відреагував на ситуацію із раптовою появою викраденого Миколи Чауса. 

Аваков опублікував фото з дорогим вином і написав: "Чаус? Не чув". Так він дав зрозуміти, що справа колишнього судді-хабарника його більше не цікавить.

Коротко про відставку міністра

  • Аваков очолював МВС України з 2014 року. 13 липня 2021 року він подав у відставку.
  • За словами заступника міністра Антона Геращенка, піти з посади чиновнику порадив президент Володимир Зеленський.
  • Свою відставку ексглава МВС прокоментував 2 словами: "Слава Україні!".
  • Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.
Автор: Олег Терещенко