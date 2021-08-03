"Вихід з внутрішніх органів": Аваков похвалився фото з Італії, а Луценко його потролив

Арсен Аваков понад тиждень відпочиває в Італії. 2 серпня він опублікував фотографію з печери. Оданк колишній генпрокурор Юрій Луценко посміявся зі світлини ексміністра.

"Вихід з внутрішніх органів"

Колишній міністр внутрішніх справ підписав селфі "Фото печерне, серйозне". На фотографії він в окулярах, а на фоні – стіни печери.

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Однак світлина Авакова, ймовірно, нагадала Луценку дещо інше. Тому колишній генпрокурор вирішив пов'язати свою асоціацію з нещодавньою відставкою чиновника. Він залишив під дописом кумедний коментар.

Картина "Вихід з внутрішніх органів",

– написав Луценко.



Луценко потролив Авакова / Скриншот 24 каналу

Коментар Луценка назбирав аж 95 реакцій. Сам Аваков так відреагував на нього – залишив смайлик, який регоче.

Аваков відпочиває в Італії

Після відставки з посади міністра, Аваков поїхав у відпустку в Італію. На відпочинку колишній чиновник продовжує уважно слідкувати за тим, що відбувається в Україні. Він відреагував на ситуацію із раптовою появою викраденого Миколи Чауса.

Аваков опублікував фото з дорогим вином і написав: "Чаус? Не чув". Так він дав зрозуміти, що справа колишнього судді-хабарника його більше не цікавить.

Коротко про відставку міністра