Аваков вважає, що у 2019 році його залишили міністром, бо "добре тримав удар"

Арсен Аваков вважає, що Володимир Зеленський залишив його на посаді міністра оборони, бо він "добре" тримав удар. Водночас жодних домовленостей із командою президента у нього, мовляв, не було.

Аваков не домовлявся з Зеленським про посаду

Політик залишився на посаді міністра, коли до влади прийшов новий президент – Володимир Зеленський. Аваков вважає, що це пов'язано із його ефективною роботою. Про це колишній очільник МВС заявив у інтерв'ю.

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Зеленський під час виборчої кампанії спостерігав, як працює система. Він бачив, що я тримав удар, тиск з усіх боків: прихильників Юлії Володимирівни, з Петром Олексійовичем, який перебуває при владі тощо. Тому він навіть між виборами замовив відео з подякою до поліцейських,

– сказав ексміністр.

Водночас домовленостей між Зеленським та тодішнім міністром нібито не було ні до виборів, ні після них. "У мене була розмова з президентом досить відверта. І він зробив мені пропозицію (залишитися на посаді міністра – 24 канал)", – пригадав Аваков.

Ексміністр додав, що колись команду президента лякало те, що він багато спілкувався з Зеленським. "Усі казали: "Почекай, він інше має на увазі, і взагалі це вони з Яценюком хочуть захопити владу. У нього влади більше, ніж у президента, треба якось це поділити", – наголосив Аваков.

Аваков був міністром внутрішніх справ України впродовж 7 років та 4 місяців. Заяву на звільнення він написав 13 липня 2021 року. За підрахунками аналітиків, міністр виконав лише 39% своїх обіцянок.



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