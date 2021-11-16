Аваков вважає, що у 2019 році його залишили міністром, бо "добре тримав удар"
Джерело:"Українська правда"
Арсен Аваков вважає, що Володимир Зеленський залишив його на посаді міністра оборони, бо він "добре" тримав удар. Водночас жодних домовленостей із командою президента у нього, мовляв, не було.
Аваков не домовлявся з Зеленським про посаду
Політик залишився на посаді міністра, коли до влади прийшов новий президент – Володимир Зеленський. Аваков вважає, що це пов'язано із його ефективною роботою. Про це колишній очільник МВС заявив у інтерв'ю.
Цікаво Авакова дуже активно намагаються повернути в політику, – Устінова
Зеленський під час виборчої кампанії спостерігав, як працює система. Він бачив, що я тримав удар, тиск з усіх боків: прихильників Юлії Володимирівни, з Петром Олексійовичем, який перебуває при владі тощо. Тому він навіть між виборами замовив відео з подякою до поліцейських,
– сказав ексміністр.
Водночас домовленостей між Зеленським та тодішнім міністром нібито не було ні до виборів, ні після них. "У мене була розмова з президентом досить відверта. І він зробив мені пропозицію (залишитися на посаді міністра – 24 канал)", – пригадав Аваков.
Ексміністр додав, що колись команду президента лякало те, що він багато спілкувався з Зеленським. "Усі казали: "Почекай, він інше має на увазі, і взагалі це вони з Яценюком хочуть захопити владу. У нього влади більше, ніж у президента, треба якось це поділити", – наголосив Аваков.Зверніть увагу! Аваков був міністром внутрішніх справ України впродовж 7 років та 4 місяців. Заяву на звільнення він написав 13 липня 2021 року. За підрахунками аналітиків, міністр виконав лише 39% своїх обіцянок.
Головне про провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу