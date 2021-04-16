Скажений собака знову біля наших воріт, – Аваков закликав ветеранів добробатів бути напоготові

Глава МВС Арсен Аваков закликав сконцентрувати усі патріотичні сили для відсічі можливій агресії Росії. Через ситуацію, що відбувається поблизу українського кордону, міністр звернувся до резервістів та цивільних патріотів-ветеранів.

Саме вони разом з регулярними силами ЗСУ та МВС мають об'єднати для відсічі ворогові. Це вже вдалось зробити у 2014 році.

Актуально Україна не дасть Росії жодного сантиметра нашої землі, – Зеленський

Ми будемо захищатись, – Аваков

Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт. Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися!

– написав Аваков.

Днями відзначили річницю створення добровольчих батальйонів

Глава МВС наголосив, що днями в Україні відзначають 7-му річницю створення в Україні перших добробатів — добровольчих формувань патріотів. Перший добровольчий батальйон "Дніпро-1" був створений 14 квітня 2014 року.

Тоді у нас було всього 10% військового досвіду, але 90% сили духу! І разом з силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів,

– зауважив Аваков.

Зараз ситуація дещо інша – техніка потужніша та й є справжній бойовий досвід. Міністр зауважив, що України – за мир, проте агресор біля кордонів змушує бути готовими до всього.

Коротко про ситуацію поблизу кордону

На початку квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив про стягування російських військ Верховній Раді. За підрахунками представниці США в ОБСЄ, чисельність військових Росії поблизу українських кордонів орієнтовно 25 тисяч. За даними української розвідки, незабаром ця кількість може зрости до 110 тисяч. Підтримку Україні у цій ситуації висловили країни-члени НАТО.