Замість звіту в Раді – жарти: Аваков знайшов собі нову "роботу" і повідомив про це у фейсбуці

Напередодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Арсена Авакова з посту глави МЗС. Він не з'явився у парламент і надав традиційного для таких випадків звіту.

Втім, у своїх соцмережах він повідомив, що "завершив свою роботу у компанії МВС України". І додав нову графу у блоці "про себе" на фейсбуці.

Цікаво Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Зеленським, – Гетманцев

Аваков – "громадянин України"

Відтепер у його профілі написано, що він "працює в компанії "Громадянин України". Відзначимо, що так зазвичай користувачі фейсбуку повідомляють про своє нове працевлаштування.

Звісно, це виглядає як іронічне ставлення до чуток про його відставку і ймовірне місце нового працевлаштування.



Допис про роботу "громадянина України" / Скриншот з РБК

Звіту у Раді не було

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков. Вибори на главу Харкова мають відбутися 31 жовтня.

На розгляд питання про своє звільнення Арсен Аваков вирішив не з'являтися до Ради. Зазвичай у таких випадках міністри перед голосуванням депутатів розповідають про свої досягнення і провали. Проте жодного усного звіту Аваков ані у Раді, ані у ЗМІ не надав.

Втім, варто зазначити: приблизні тези, які могли б уміститися у звіт Авакова перед Радою, наявні на його персональному сайті.



Про досягнення Авакова йдеться на його персональному сайті / Скриншот

Відставка Авакова: головне

Аваков очолив МВС ще у лютому 2014 році. За час його перебування на посаді в Україні спалахнула низка скандалів, пов'язаних з силовиками.

Декілька разів активісти висували вимоги звільнення Авакова, фракція "Голос" навіть реєструвала у Раді відповідну постанову. Втім, далі обговорення і хвилі обурення ці ініціативи не доходили.

Зрештою несподівано для багатьох Аваков написав заяву про складання повноважень.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Аваков за власним бажанням написав заяву про відставку.

Володимир Зеленський вже запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.



Хто не голосував за відставку Авакова / Інфографіка 24 каналу