Замість звіту в Раді – жарти: Аваков знайшов собі нову "роботу" і повідомив про це у фейсбуці
Джерело:фейсбук Арсена Авакова
Напередодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Арсена Авакова з посту глави МЗС. Він не з'явився у парламент і надав традиційного для таких випадків звіту.
Втім, у своїх соцмережах він повідомив, що "завершив свою роботу у компанії МВС України". І додав нову графу у блоці "про себе" на фейсбуці.
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Аваков – "громадянин України"
Відтепер у його профілі написано, що він "працює в компанії "Громадянин України". Відзначимо, що так зазвичай користувачі фейсбуку повідомляють про своє нове працевлаштування.
Звісно, це виглядає як іронічне ставлення до чуток про його відставку і ймовірне місце нового працевлаштування.
Допис про роботу "громадянина України" / Скриншот з РБК
Звіту у Раді не було
На розгляд питання про своє звільнення Арсен Аваков вирішив не з'являтися до Ради. Зазвичай у таких випадках міністри перед голосуванням депутатів розповідають про свої досягнення і провали. Проте жодного усного звіту Аваков ані у Раді, ані у ЗМІ не надав.
Втім, варто зазначити: приблизні тези, які могли б уміститися у звіт Авакова перед Радою, наявні на його персональному сайті.
Про досягнення Авакова йдеться на його персональному сайті / Скриншот
Відставка Авакова: головне
- Аваков очолив МВС ще у лютому 2014 році. За час його перебування на посаді в Україні спалахнула низка скандалів, пов'язаних з силовиками.
- Декілька разів активісти висували вимоги звільнення Авакова, фракція "Голос" навіть реєструвала у Раді відповідну постанову. Втім, далі обговорення і хвилі обурення ці ініціативи не доходили.
- Зрештою несподівано для багатьох Аваков написав заяву про складання повноважень.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Аваков за власним бажанням написав заяву про відставку.
- Володимир Зеленський вже запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Хто не голосував за відставку Авакова / Інфографіка 24 каналу