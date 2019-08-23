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      Аваков анонсував створення Служби фінансових розслідувань: чим вона буде займатися

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      Арсен Аваков – керівник МВС України
      Арсен Аваков – керівник МВС України / mvs.gov.ua

      В Україні планують створити Службу фінансових розслідувань – СФР. Вона замінить департамент Нацполіції з розслідування економічних злочинів. Про це 24 каналу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      На нараді в РНБО у п'ятницю, 23 серпня, обговорять питання створення єдиного органу, який боротиметься з фінансовими злочинами та злочинами в податковій сфері. Про це Арсен Аваков сказав під час розширеного засідання колегії МВС.

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      "Служба фінансових розслідувань. Це питання обговорювалося і на нарадах у президента, з Офісом Президента. Сьогодні в нас буде відповідна нарада в Раді національної безпеки та оборони", – розповів Аваков.

      Глава МВС пропонує ухвалити рішення про ліквідацію департаменту захисту економіки Національної поліції України.

      Чим займатиметься Служба фінансових розслідувань? На сайті Мінфіну зазначено, що СФР – це єдиний правоохоронний орган, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.

      Окрім цього СФР буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники, що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів. А на основі аналізу подавати пропозиції уряду щодо формування державної політики з метою забезпечення ефективного запобігання економічним злочинам.

      Що відомо про створення СФР? 

      Протягом кількох років в Україні триває дискусія щодо створення окремого правоохоронного органу, який відповідатиме за економічні злочини. Кабмін говорив про створення Служби фінансових розслідувань ще влітку 2014 року.

      Відтоді в Раді реєстрували п'ять законопроектів про створення такого органу – серед них і розроблений Мінфіном проект закону про СФР, і проект про Національне бюро фінансової безпеки, створений за підтримки п'ятого президента Петра Порошенка. До розгляду в Раді бодай у першому читанні не дійшов жоден.

      Аж наприкінці липня 2019 року глава Державної податкової служби Сергій Верланов від імені команди президента Зеленського заявив, що до нового парламенту внесуть як першочерговий законопроект про Службу фінансових розслідувань.

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      Теги: Новини України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ РНБО Розслідування
      Джерело: 24 канал
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