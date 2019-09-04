"Авангард" очікує поліпшення фінансових показників у другій половині 2019 року

Ситуація на світових ринках курячого яйця в першому півріччі була вкрай несприятливою для виробників.

Однак найбільший український виробник яєць і продуктів з них, агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL), істотно наростив продажі, в тому числі і експорт, і планує поліпшити свої фінансові показники в другій половині 2019 року.

Про це заявив власник агрохолдингу Олег Бахматюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", коментуючи фінансовий звіт компанії за минуле півріччя. Як і інші виробники курячих яєць, агрохолдинг відчув на собі негативний вплив обвалу цін на світових ринках на курячі яйця, проте істотно наростив виробництво, продаж та експорт яєць і розраховує на поліпшення фінансових показників у другому півріччі. Цьому сприятиме сезонне поліпшення ситуації на ринках і перші результати реалізації стратегії з відновлення поголів'я та нарощування експорту. "У першому півріччі у нас змінилася стратегія продажів: "Авангард" активно виходить на ринки Гонконгу, Сінгапуру, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, ряд країн Африки, що передбачає високу конкуренцію. Частка експорту досягла 53%", – сказав він, коментуючи агентству результати першого півріччя.

Цей рік є досить жорстким, оскільки "Авангард" перебудовує свою стратегію. Намагаємося відновити поголів'я навіть в умовах нуля підтримки з боку держави. Сподіваємося, що в другому півріччі ситуація вирівняється, і компанія піде від збитків або зробить їх мінімальними,

– підкреслив Бахматюк.

Він уточнив, традиційно восени поліпшується ситуація на внутрішньому ринку України, сезонність на якому виросла після втрати Криму, Донецька і Луганська.

Власник "Авангарду" зазначив, що в цих умовах компанія буде більше зусиль докладати по просуванню свого якісного продукту на високомаржинальні ринки, такі як країни ЄС, Корея, Японія, США, і тут також була б доречною підтримка держави. Так на ринку Іраку компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку турецьких виробників. "На жаль, на відміну від виробників з інших країн, де посольства – це форпости з продажу, ми не можемо домогтися, щоб хтось відстоював інтереси українського виробника. В Іраку це відбувається навіть при наявності міждержавної угоди", – констатував ситуацію власник "Авангарду". У той же час він повідомив, що компанія розраховує у вересні відновити поставки яйця в Ірак. Бахматюк додав, що певні надії також пов'язує з формуванням нової Верховної Ради і уряду, що може дозволити прискорити законодавчий процес в частині фінансової реструктуризації.

"Авангард" – один з найбільших світових виробників курячих яєць та продуктів з них. До складу агрохолдингу входить 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське" загальною потужністю 3,5 млрд яєць на рік і поголів'ям в 10,5 млн курей-несучок – найбільшим в Україні у 2018 р. Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк. Акції "Авангарду" у формі глобальних депозитарних розписок торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня 2010 року.