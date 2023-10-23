Водій Honda вдався до екстреного гальмування: деталі смертельної ДТП на блокпості в Києві

У Києві вночі 22 жовтня на блокпості водій Honda збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу. Смертельна аварія сталася внаслідок того, що водій Honda не впорався з керуванням.

Деталі смертельної аварії на блокпості в Києві в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише 24 Канал. Як сказав Білошицький, попередньо водій Honda рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту.

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Водій Honda не впорався з керуванням

Побачивши вантажівку на досить близькій дистанції, водій Honda вдався до екстреного гальмування. Після цього він не впорався з керуванням і здійснив різкий рух кермом у праву сторону.

Унаслідок цього відбувся наїзд на військового, який ніс службу на блокпості й загинув від отриманих травм.

Чи є блокпости причиною ДТП

Останнім часом в Україні, зокрема в Києві, сталося кілька смертельних ДТП на блокпостах. Одна з найбільш резонансних аварій сталася у травні 2023 року, коли суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця.

Олексій Білошицький заявив, що статистично у період із січня до вересня 2023 року в Україні сталося 17 394 ДТП з потерпілими і загиблими, з яких 5 054 у нічну пору добу.

За його словами, блокпости не є основною причиною ДТП, оскільки більшість аварій стається не на блокпостах.

Білошицький зауважив, що у звичайному режимі блокпост не мав би бути на дорогах, особливо на трасах міжнародного та національного значення.

Однак він сказав, що не слід забувати, що в Україні чинний воєнний стан через війну з Росією. Тому, як пояснив Білошицький, блокпост – "це фактично ті конструкції, де наразі є передбачено й необхідно для здійснення тих заходів і тих безпосередньо операцій щодо підтримання безпеки та обороноздатності України".

Він закликав водіїв бути уважними та обережним на дорозі. При цьому заступник начальника Департаменту патрульної поліції заявив, що блокпости в Україні обладнані додатковим освітленням і дорожніми знаками.

Білошицький додав, що наразі патрульна поліція здійснює перегляд всіх місць, де встановлені блокпости, з метою виявлення недостатньої кількості дорожніх знаків, розмітки та освітлення.

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