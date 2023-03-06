У Румунії багатодітна сім’я з Одещини потрапила у жахливу ДТП: загинула дитина

У сучасному світі ДТП не є рідкістю. Зокрема, жахлива аварія трапилася на території Румунії. У ній постраждала сім'я, що родом з Одещини.

Стало відомо, що у ніч проти 2 березня в дорожньо транспортну пригоду потрапила українська родина з міста Кілія, яке в Одеській області. Через це загинула неповнолітня дівчинка.

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Що відомо про цю аварію

Імена постраждалих та загиблої, вочевидь, не слід озвучувати з етичних міркувань, однак можна сказати, що в автотрощі постраждала сім'я соціальної педагогині однієї з кілійських шкіл. Власне, неповнолітня дівчинка, що загинула внаслідок цього, навчалась всього в 4 класі. Відійшла на той світ вона на місці події через отримані травми.

Разом з тим старша донька та мама загиблої отримали травми хребта, а дворічного хлопчика прооперували в одній з лікарень Румунії. Його життю уже нічого не загрожу, як і його сестрі-близнючці, що майже зовсім не постраждала.

Як пишуть ЗМІ, жінка поверталася з дітьми з Румунії до України. Трагедія трапилася неподалік від Бухареста, що є столицею країни. Близькі родичі сім'ї прибули в Румунію, аби допомогти постраждалим.

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