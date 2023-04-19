На Одещині не розминулись три вантажівки: серед постраждалих – немовля
Джерело:Поліція Одеської області
На трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші, сталася масштабна ДТП. Внаслідок неї постраждало три людини. Серед них є дитина.
У середу, 19 квітня, в Одеській області зіштовхнулися три вантажні автомобілі. А саме – "DAF", "Scania" та "Volvo". На місце одразу виїхали правоохоронці.
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Що відомо про аварію
Як зазначили у поліції, на трасі Одеса – Рені на певній ділянці було ускладнено рух транспорту через цю автопригоду. Разом з тим три людини зазнали поранень, зокрема, травмувалась дитина.
За попередньою інформацією, водій "DAF" не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем "Scania", який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з вантажівкою "Volvo", що їхала на зустріч,
– йдеться в джерелі.
Окрім того, в правоохоронних органах уточнили, що постраждалі – це жінка з донькою (2000 та 2022 років народження), які були пасажирками "DAF", а також 30-річний водій "Volvo".
Наслідки зіткнення трьох транспортних засобів на Одещині / фото поліції
Додамо, що на місці працювали співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції разом зі слідчими, головне завдання яких було встановити всі обставити цієї автопригоди.
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