На Одещині не розминулись три вантажівки: серед постраждалих – немовля

На трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші, сталася масштабна ДТП. Внаслідок неї постраждало три людини. Серед них є дитина.

У середу, 19 квітня, в Одеській області зіштовхнулися три вантажні автомобілі. А саме – "DAF", "Scania" та "Volvo". На місце одразу виїхали правоохоронці.

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Що відомо про аварію

Як зазначили у поліції, на трасі Одеса – Рені на певній ділянці було ускладнено рух транспорту через цю автопригоду. Разом з тим три людини зазнали поранень, зокрема, травмувалась дитина.

За попередньою інформацією, водій "DAF" не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем "Scania", який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з вантажівкою "Volvo", що їхала на зустріч,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, в правоохоронних органах уточнили, що постраждалі – це жінка з донькою (2000 та 2022 років народження), які були пасажирками "DAF", а також 30-річний водій "Volvo".

Наслідки зіткнення трьох транспортних засобів на Одещині / фото поліції

Постраждалих оперативно було доправлено до лікарні на кареті швидкої допомоги. Водночас водії "DAF" та "Scania" залишились на місці події для вияснення усіх деталей цього інциденту.

Додамо, що на місці працювали співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції разом зі слідчими, головне завдання яких було встановити всі обставити цієї автопригоди.

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