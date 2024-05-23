"Загрожує розвитком аварії": ЗАЕС знову на межі блекауту, у МАГАТЕ зробили важливу заяву

У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що станом на сьогодні Запорізька АЕС вкотре перебуває на межі блекауту. Наразі працює лише одна лінія живлення.

Відомо, що у разі виникнення негативних сценаріїв може статися серйозна аварія. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії вже прокоментувало цю ситуацію. Зауважимо, що у квітні вже була така ситуація.

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Загрожує розвитком аварії

Як повідомили в "Енергоатомі", сьогодні, 23 травня, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія 750 кіловат "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.

Це означає, що найбільша атомна електростанція Європи була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Ідеться про ПЛ-330 кВт "Запорізька ТЕС – Феросплавна".

Зазначається, що в разі відмови цієї лінії на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, а це важке порушення умов нормальної експлуатації станції, яке загрожує розвитком аварії.

Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – "Енергоатома",

– наголошує очільник компанії Петро Котін.

Українські енергетики відновили лінію живлення

. Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їх відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

О 16:50 енергетики змогли відновити роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії 750 кіловат "Дніпровська".

Завдяки їхнім зусиллям тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кіловатів та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції,

– повідомили в "Енергоатомі".

У МАГАТЕ вже зробили заяву

Так, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Запорізька АЕС залежала від єдиної резервної лінії електропередачі. Згідно з інформацією МАГАТЕ, причиною втрати зв'язку з ЛЕП поза станцією стало коротке замикання.

"Відключення електроенергії знову акцентує на вкрай нестабільній ядерній безпеці та захисті ЗАЕС під час конфлікту", – ідеться в повідомленні.

Росія хотіла "перезапустити" станцію