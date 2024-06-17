З'їхав у кювет: на Закарпатті під час руху перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі
Джерело:Поліція Закарпатської області
На Закарпатті під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії, на жаль, є травмовані.
Про це повідомила поліція Закарпатської області. Відомо, що інцидент трапився в селі Сімер Ужгородського району.
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Що відомо про аварію
Правоохоронці розповіли, що зранку, 17 червня, до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.
Зазначається, що за викликом одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції.
Як з'ясувалося, 69-річний водій автобуса марки "IVAN" не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. У населеному пункті Сімер чоловік допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.
Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми зафіксовано у трьох із них – 46 та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина,
– йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Наразі триває досудове розслідування.
На Закарпатті перекинувся автобус із пасажирами / Фото поліція Закарпатської області
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