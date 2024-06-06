В 12 областях України та Києві ввели аварійні відключення: що відомо

Через перевищення ліміту потужності ввечері 6 червня в 12 областях України ввели аварійні відключення електроенергії. Світло також екстрено вимикатимуть в Києві.

Ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною через російські обстріли інфраструктури. Аварійні відключення ввели відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

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Аварійні відключення світла

Першими ро відключення світла повідомили ввечері 6 червня у Львівобленерго. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією, аби запобігти новим відключенням.

Згодом до Львова та області також доєдналася Одеса.

В Одеській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення світла. Ми вимушені застосовувати їх без попередження через перевищення доведених на сьогодні лімітів,

– йдеться в дописі ДТЕК.

В ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Пізніше стало відомо, що аварійні відключення діятимуть у 12 областях України та місті Києві. Екстрені відключення для побутових та промислових споживачів застосовуватимуть в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська та Харківська.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень,

– повідомили в Укренерго.

Як вимикатимуть світло 7 червня