Через негоду на Київщині застосовують аварійні відключення світла

Через грозу із сильним дощем та вітром швидкістю до 25 метрів на ранок 12 червня на Київщині знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт охопив усі регіони області.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Нагадаємо, що уночі наші захисники неба відбивали ворожу атаку попри сильну зливу, гучні звуки грому та блискавки.

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Як відбувається ліквідація наслідків негоди на Київщині

Завдання (фахівців – 24 Канал) – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки,

– зазначили в Київській ОВА

Втім, сильний вітер із дощем ускладнює роботи та може призвести до нових аварій.

Мешканців області закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки, не наближаючись до ліній електропередачі.

Відключення світла в Україні: останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом 2024 року в Україні хочуть побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів. Також в планах створити додаткові 4 гігавати у найближчі роки.

Відомо, що сьогодні, 12 червня в по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень світла. Їх застосовуватимуть з 15:00 до 23:00.

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, в Україні скасували графіки відключень світла. Це сталося завдяки зниженню споживання електроенергії та в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.

12 червня на Київщині діятимуть обмеження електроспоживання з 15:00 до 23:00. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.