Чи буде Україна зі світлом та теплом: Жданов назвав позитивні передумови

У нас дуже великі проблеми із енергетичною інфраструктурою, яку пошкодила Росія, своїми ракетними ударами та атаками дронів. Для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС надали 500 електрогенераторів через механізм громадянського захисту ЄС.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що ЄС також розглядає можливість постачання електрики для України – це станеться у тому випадку, якщо нам не вистачить потужності у наших електромережах.

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Ми не залишимось без світла та тепла. Так – це буде важко, будуть відключення, але все буде,

– каже Олег Жданов.

За його словами, за останній тиждень можемо дійти до висновку, що склався графік – 3 відімкнення на добу.

Прогноз Олега Жданова щодо світла та тепла в Україні: дивіться відео

Росія атакує українську енергосистему