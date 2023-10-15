Градус напруги дещо спадає, адже ворог видихається, – голова Авдіївської ВЦА

Останній тиждень ситуація на Авдіївському напрямку була непростою – окупанти проводили численні спроби штурмів міста. Водночас влада населеного пункту припускає, що зараз градус напруги дещо знизився, адже ворог втрачає сили.

Власне, у неділю, 15 жовтня, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш констатував, що триває уже 6 доба особливо інтенсивних боїв за Авдіївку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Варто наголосити, що загарбники все ще намагаються захопити цей населений пункт у Донецькій області, хоча ресурсів у них стає все менше для цього.

Чесно кажучи, зі вчора (14 жовтня – 24 Канал) градус спадає. Не набагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15% у них менше штурмових дій,

– заявив Барабаш.

Окрім того, він констатував, що дещо знизилась інтенсивність обстрілів, проте ворог все одно продовжує завдавати ударів по місту за допомогою різних видів озброєння.

За словами Барабаша, лише за минулу добу було зафіксовано 18 обстрілів. А от всього декілька днів тому окупанти завдали ударів по Авдіївській громаді аж 31 раз.

Використовують усе: стволку, гради, міномети, керовані авіабомби. На одному уламку було маркування за серпень 2023 року.

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