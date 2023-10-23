Прямий наказ Путіна: чому росіяни так вчепились за Авдіївку

Останніми тижнями на Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни все ніяк не можуть досягнути там успіхів. Однак російське командування не цікавлять ані шалені втрати, ані спротив ЗСУ.

Прориву біля Авдіївки насамперед очікують у вищому військово-політичному верхівці Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, пояснивши, що Владімір Путін вимагає захопити місто за будь-яку ціну.

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Чому Авдіївка стала такою важливою для росіян

Росіяни за допомогою авіації, зокрема й штурмовиків Су-25, намагаються оточити Авдіївку. Нагадаємо, що за минулий тиждень українським військовим вдалось знищити 5 ворожих штурмовиків. Ціна за один – сягає 11 мільйона доларів.

Втрати в техніці йдуть на додачу до шалених втрат у живій силі. Очевидно, що росіяни готові платити високу ціну, аби захопити Авдіївку.

Російський імперський наратив такий, що якщо царю щось потрібно, заради цього платитимуть колосальну ціну. Авдіївка – це політичне питання особисто для Путіна. Вони розуміють, що зазнають стратегічної поразки в частині ліквідації української державності. Вони не досягли першої та головної цілі "СВО",

– зауважив Петро Черник.

Тож, на думку військового експерта, росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Додамо, що повномасштабному вторгненню передумало визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" та включення їх у склад Росії.

"Авдіївка є воротами для виконання цього завдання. Тому якщо їм треба буде покласти ще 20 – 30 тисяч людей, щоб виконати це завдання – на це підуть", – підсумував Черник.

При цьому стратегічні висоти та головні терикони в Авдіївці є під українським контролем. Протягом останніх тижнів важких боїв росіяни там могли втратити повну механізовану дивізію.

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