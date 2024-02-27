Скільки мешканців залишилось в Авдіївці, чи підтримують вони російську армію

Попри окупацію, близько 700 мешканців Авдіївки вирішили залишитися у своєму місті. Про це повідомив представник поліції.

У місті Авдіївка, що нині перебуває під контролем російських окупантів, залишилося приблизно 700 мирних жителів. Ці люди відмовилися покидати свої домівки під час українського контролю, розповів правоохоронець Павло Дяченко в ефірі "Радіо Свобода", – інформує 24 Канал.

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Місцеві не підтримують окупантів

Дяченко, інспектор відділу комунікацій поліції Донецької області, зазначив, що під час евакуацій та роздачі гуманітарної допомоги жоден з жителів Авдіївки не висловлював підтримку російським окупантам.

Коли наші "Білі янголи" щодня спілкувалися з людьми, ніхто не говорив, що чекає Росію. Хтось мовчки приймав допомогу, але відкритої підтримки не було,

– поділився учасник евакуаційного загону "Білий янгол".

Інспектор також прокоментував відео, які росіяни поширюють у мережі, де мешканці Авдіївки начебто радісно зустрічають російські війська. Він наголосив, що це не відображає реального ставлення місцевих жителів до ворога.

До війни в Авдіївці проживало понад 30 тисяч осіб. Нинішня ситуація в місті є ілюстрацією того жаху, що несе Росії та її армія. Більшість жителів міста залишила свої домівки.

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