Має політичне значення: що буде, якщо росіяни візьмуть Авдіївку

В естонській розвідці переконані, що навіть, якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, то це не дасть їм значного оперативного успіху. Та нині цей населений пункт не має оперативно-тактичного значення.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що цей населений пункт має дуже потужне воєнно-політичне значення. Однак Авдіївка не має значення для системної оборони.

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"Але це наші території, наше місто, наші громадяни та наші бійці, які там воюють. Тому це також втрата. Але вона не є такою вирішальною, що після того будуть провали, як Росія розраховує, наступи уже по всій території. І особливо на Донеччині", – наголосив Маломуж.

Росіяни не виконали завдання

Ворог зазнає величезних втрат під Авдіївкою. Однак навіть попри це, росіяни продовжуватимуть штурми міста. Адже захоплення цього населеного пункту – пряма вказівка Владіміра Путіна.

Окупанти не змогли її виконати кілька разів. А наслідки цього для російських командувачів – не лише звільнення, а, можливо, й суд. А для російських солдатів та офіцерів – це загороджувальні загони.

Не вважаю, що ми здамо позиції в Авдіївці, тому що є потужний укріпрайон. І все-таки логістичний шлях. Нині ми його забезпечуємо. Під вогнем, тяжко, але є,

– сказав генерал української армії.

Також українське командування має свої плани щодо цього міста. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України зазначив, що головне – зберегти українських захисників.

"Там немає стабільної ситуації. І хто виграє – це вже справа та вміння, тактики, наявність збройних сил та особливо боєприпасів. Це суперкритична нині ситуація для всіх. Навіть для росіян", – додав Микола Маломуж.

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