Ми міняємо стратегію, – генерал армії оцінив перспективи захоплення Авдіївки

Російські окупанти намагаються просунутися в районі Авдіївки. Проте українська сторона також проводить ротацію та збільшує бойові можливості на цій ділянці фронту.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що мовиться про збільшення кількості техніки, боєприпасів. Крім цього, Україна продумує нестандартні моделі дій в Авдіївці.

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Чи є загроза втратити місто

Наразі командування вирішує, як можна проводити контратаки, щоб з більшою силою нищити ворога. Сьогодні противник зазнає надзвичайно великих втрат, мовиться про майже тисячу загиблих бійців щодня. Практично половина з цього – втрати в Авдіївці.

Все це підриває обороноздатність Росії. Знищене озброєння, техніку практично неможливо поповнити. Путін справді поставив завдання захопити Авдіївку в найближчі тижні. Новий командувач Олександр Сирський разом з іншими командирами вже переглянув стратегію оборони міста,

– розповів Микола Маломуж.

Він додав, що залучення нових сил, ротація, підрозділи швидкого реагування – все це дає перспективи не тільки втримати позиції, але й проводити удари з флангів, з тилів. Зараз ситуація дійсно дуже складна. Ворог кидає всі сили: найманців, спецназівців, вагнерівців.

Втім ми тримаємо позиції. Думаю, навіть діятимемо ще активніше, тому перспектив захоплення Авдіївки не буде,

– сказав генерал армії.

Чому не можна порівнювати Авдіївку з Бахмутом

Найперше, в Авдіївці ми бачимо нову модель війни. Українські військові вже засвоїли методи роботи окупантів на Бахмутському, Северодонецькому та інших напрямках фронту. Тепер створені потужні сектори не тільки оборони, але й утримання з флангів, з тилу. Україна отримала далекобійну артилерію, яка може знищувати резерви ворога ще на підході. Все це збільшує можливості оборонятися.

Величезну частину професійних стройових частин ворога ми вже знищили. Як говорили наші колеги з Інституту вивчення війни, Росія втратила 90% особового складу своєї армії. Навчити інших бійців, до того ж у боях – надзвичайно складно,

– сказав Маломуж.

Попри це, окупанти ще мають велику кількість солдатів, яких кидають на "м'ясні штурми", підтягують стару техніку. Але Україна вже здобула не тільки моральну, а й організаційну, оперативну й технічну переваги. Тоді як Росія продовжує переважати в особовому складі, старому озброєні та боєприпасах.

Я думаю, ми зараз міняємо стратегію не тільки оборони, але й ведення активних контрнаступальних операцій та оборонних дій активного формату. Тож не тільки стояти в обороні, але й маневрувати, завдавати неочікуваних ударів – все це дає перспективи як для оборони, так і для дезорганізації ворога,

– наголосив генерал армії.

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