Вони чинять геноцид: волонтерка розповіла, як Росія знищує Авдіївку та вбиває цивільних

Окупанти майже повністю зруйнували Авдіївку. Її вже навіть складно уявити, як цілісне та комплексне місто. Житлові, нежитлові будинки, інфраструктура, комунікації, складські приміщення – абсолютно все сьогодні знищено.

Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, додавши, що райони обстрілюють по кілька разів на день. Ландшафт міста може змінюватися упродовж години або й ще швидше.

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У місті дуже небезпечно. По Авдіївці постійно прилітають 500-кілограмові авіаційні бомби. Навіть попри це, там досі залишаються цивільні. Вони більш охоче, ніж раніше погоджуються на евакуацію, але все ж є мешканці, які досі переконують, що залишатимуться в Авдіївці до кінця.

Я вже дуже давно працюю в Авдіївці. Ще раніше можна було побачити людей, які сиділи на лавочках, розчищали вулиці, працювали в себе на городах – зараз всього цього немає. Людей ми шукаємо, вони сидять тільки в підвалах, але треба розуміти, що безпечних будинків і підвалів майже не залишилося,

– розповіла Яна Статна.

Ворог дуже підступний, він знищує абсолютно все КАБами. Російські дрони безперервно висять над містом і чекають, щоб хтось запалив буржуйку, кудись вийшов – це для окупантів стає "небезпечним місцем" і вони його одразу атакують, починають стріляти.

Те. що робить Росія з Авдіївкою та її населенням – це просто геноцид, тероризм, це найбільше зло, яке тільки може бути. Такого я ще не бачила,

– наголосила волонтерка.

Вона додала, що в Авдіївку їздять для того, щоб допомогти цивільному населенню, а також нашим військовим. При цьому треба враховувати дуже багато моментів, бо дорога прострілюється, по ній також б'ють КАБами та дронами.

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Весь світ уже говорить про те, що йде війна технологій, війна дронів. Тому треба особливо вкладати кошти у засоби РЕБ, бо це те, що зараз дуже актуально для ЗСУ. Вони мають бути забезпечені хоча б такими засобами.

Нам треба бути на крок попереду ворога, тому дрони, РЕБи – це засоби, які не стоять на місці, вони змінюються. Коли мені хтось каже, що немає РЕБу, то в це просто неможливо повірити. Ними мають бути забезпечені всі екіпажі, бо дорога до Авдіївки дуже небезпечна,

– підкреслила Яна Статна

Автомобілі також важливі. Цей запит завжди актуальний, бо є багато випадків влучань FPV-дронів у машини. БО БФ "Янголи Донбасу" вже давно працює в Авдіївці, фонд намагається закривати всі потреби. Але з 10 жовтня 2023 року, коли почався активний наступ Росії, масштабні штурми зі всіх напрямків, то запити збільшились.

"Є спеціальна банка, яка завжди активна. Її можна поповнити. Вона для потреб різних підрозділів, які перебувають в Авдіївці та на околицях міста. Такі речі, як дрони різних типів, автівки, тактична медицина, засоби РЕБ – все це потрібно й ми можна це оперативно закупити та передати", – зауважила волонтерка.

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