Активно штурмують промзону, – боєць ЗСУ розповів, чи мали росіяни успіхи біля Авдіївки

Російські війська майже три місяці без упину штурмують Авдіївку. Через складні погодні умови наступальні дії окупантів дещо зменшилися.

Утім, українські захисники чекають посилення ворожих атак. Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів 24 Каналу, де тривають запеклі бої та чи досягли росіяни успіхів.

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Де росіяни найактивніші

Останні кілька днів біля Авдіївки досить цікава погода: вранці +3 та йде дощ, а ввечері -3 і замерзає поверхня, що навіть падають дерева. Від сьогодні українські військові зафіксували потепління. Поля через величезну кількість води буквально перетворюють на озера.

Погода суттєво впливає на атакувальні дії як ЗСУ, так і російських окупантів. Відтак активність боїв стала менш інтенсивною. Проте ворог однаково намагався проводити штурми, зокрема біля Степового.

Також активно штурмують промзону. Вони намагалися вийти з садового товариства "Виноградники" та зайти в перші вулиці міста, перетворити все в "сіряк". Відповідно, на цих ділянках найбільше відбувалося зіткнень,

– зауважив боєць ЗСУ.

Крім того, теперішні погодні умови складні для захисних дій та роботи дронів. Під час холоду у БпЛА швидко розряджаються батареї, що ускладнює роботу.

Чи зміг ворог просунутися

Морозов наголосив, що, попри складні погодні умови, окупанти не полишають спроб закріпитися у "сірій" зоні біля Степового та промзоні.

Однак російським окупаційним військам не вдалося взяти під контроль місцевість поблизу Степового. До тепер зберігаються "нейтральні" ділянки.

За 16 грудня 2023 року українські воїни знищили 1 090 супротивників , а загальні втрати російський окупаційних військ сягнули позначки приблизно 347 160 росіян. Також ліквідовано 44 ворожих танки, 60 ББМ, 38 артсистем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО та 12 дронів оперативно-тактичного рівня.

Біля промзони та на підступах до міста Авдіївка відбуваються певні атакувальні дії ворога, які спрямовані на подальше закріплення.

Ми чекаємо посилення, тому що з нашого боку здається, що ворог не відчуває потреби у піхоті,

– наголосив боєць "Легіону Свобода".

За перші дні активних штурмів Авдіївки окупанти втратили понад 300 одиниць техніки. Зараз дещо змінили стратегію – залучають у штурми лише до 10 одиниць.

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