Росіяни метушаться між 2 сценаріями: чому змінили тактику біля Авдіївки

Російські окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Вони змінили тактику: не бачать перспективи прориву по полях, тому перейшли до міських боїв.

Противнику потрібний швидкий результат – захоплення Авдіївки до президентських виборів. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому ворог змінив тактику

Коваленко пояснив, що міські бої вигідні для окупантів – вони матимуть меншу кількість втрат. Противник використовуватиме будинки як вогневі точки, прикриття та укриття. Вони будуть більш захищені від ударів Сил оборони, ніж коли б наступали по полях.

Російські так звані "військкори" та ЗМІ говорили, що вони зазнають втрат 1:10, коли ведуть наступальні дії через поле. Саме зменшення втрат вони намагаються найближчим часом реалізувати через міські бої,

– військово-політичний оглядач "групи Інформаційний спротив".

Росіяни не можуть визначитися

Коваленко зауважив, навіть змінивши тактику, окупанти досі не розуміють, який сценарій для них найкращий:

оточення Авдіївки з поля. Якщо перерізається логістична артерія, то забезпечення гарнізону, який веде оборону, зупиняється. І тому набагато складніше вести оборонні дії;

або бої безпосередньо в Авдіївці. Залежно від напрямків, де вони будуть відбуватися, логістика може працювати навіть після захоплення 50 – 80% міста.

Коли Бахмут майже повністю був захоплений росіянами, в трикутнику "Чайковського-Корсунського" через Іванівське продовжувалось забезпечення українських підрозділів, які там перебували. Логістика працювала навіть тоді, коли переважна частина Бахмута була під контролем ворога.

"Така сама ситуація може бути й в Авдіївці, тому росіяни зараз метушаться між двома сценаріями – оточення по полях або міські бої. При цьому, вони самі невпевнені, які з цих сценаріїв для них найбільш вигідний", – констатував Олександр Коваленко.

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