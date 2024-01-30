Росіяни метушаться між 2 сценаріями: чому змінили тактику біля Авдіївки
Російські окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Вони змінили тактику: не бачать перспективи прориву по полях, тому перейшли до міських боїв.
Противнику потрібний швидкий результат – захоплення Авдіївки до президентських виборів. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чому ворог змінив тактику
Коваленко пояснив, що міські бої вигідні для окупантів – вони матимуть меншу кількість втрат. Противник використовуватиме будинки як вогневі точки, прикриття та укриття. Вони будуть більш захищені від ударів Сил оборони, ніж коли б наступали по полях.
Російські так звані "військкори" та ЗМІ говорили, що вони зазнають втрат 1:10, коли ведуть наступальні дії через поле. Саме зменшення втрат вони намагаються найближчим часом реалізувати через міські бої,
– військово-політичний оглядач "групи Інформаційний спротив".
Росіяни не можуть визначитися
Коваленко зауважив, навіть змінивши тактику, окупанти досі не розуміють, який сценарій для них найкращий:
- оточення Авдіївки з поля. Якщо перерізається логістична артерія, то забезпечення гарнізону, який веде оборону, зупиняється. І тому набагато складніше вести оборонні дії;
- або бої безпосередньо в Авдіївці. Залежно від напрямків, де вони будуть відбуватися, логістика може працювати навіть після захоплення 50 – 80% міста.
"Така сама ситуація може бути й в Авдіївці, тому росіяни зараз метушаться між двома сценаріями – оточення по полях або міські бої. При цьому, вони самі невпевнені, які з цих сценаріїв для них найбільш вигідний", – констатував Олександр Коваленко.
Останні новини з Авдіївського напрямку
- Начальник служби зв'язків із громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін повідомив, що ситуація поблизу Авдіївки дуже складна, противник скупчив багато сил та засобів. Проте не варто вважати, що людський ресурс росіян нескінченний. Так, неподалік від Красногорівки та Степового є ділянка розміром з футбольне поле, де понад 100 тіл російських окупантів, які вже ніколи не повернуться до Росії.
- Прикордонник з псевдо "Стохід" розповів, як поблизу Авдіївки йому вдалося зі "Стінгера" збити російський "Су". Першу ціль військовий пропустив. Натомість "відпрацював" вже по другій. Каже, що блискавична реакція дозволила йому приземлити російський "Су". Загально є 5 – 7 секунд, щоб встигнути здійснити "накол", зловити ціль і здійснити пуск.
- Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що Сили оборони змогли відбити ресторанний комплекс "Царська охота" в Авдіївці. Українські військові знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в місто. Росіяни тиснуть, підтягують резерви та щодня кидають в штурм багато вояк. Також активно застосовують артилерію – близько 50 – 60 обстрілів на день.