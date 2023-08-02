Ворогу практично нереально витиснути наш гарнізон з Авдіївки: огляд фронту від Світана

Провал російської операції біля Бахмута став очевидним ще торік, коли противник потрапив в Ізюмський "котел". Окупантам також буде неймовірно складно витиснути наш гарнізон із Авдіївки.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, біля Авдіївки є позитивна динаміка зі знищення ворожих військ та відновлення наших позицій.

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Яка ситуація біля Авдіївки

Полковник запасу зазначив, що біля Авдіївки ЗСУ на контратаці відбили наші позиції, коли загарбники спробували рухатися з півдня. Тож нічого небезпечного не сталося. До того ж саме місто вже 10 рік перебуває під вогневим контролем росіян.

Ситуація на Авдіївському напрямку / Скриншот Deep State Map

За його словами, окупантам потрібно втричі чи вчетверо збільшити кількість сил та засобів, щоб якось спробувати витиснути наш гарнізон із Авдіївки.

Це зараз просто нереально. І будь-який рух (росіян – 24 Канал) на Авдіївку спричиняє зворотний ефект,

– сказав Світан.

Він наголосив, що наша контрбатарейка на голову перевершує російську. Тому тут спостерігається позитивна для ЗСУ динаміка щодо знищення російських військ та відновлення наших позицій.

Полковник запасу вважає, що це один із плацдармів для заходу ЗСУ в Донецьк з боку Ясинуватої. Загалом же з Авдіївки можемо зайти одразу в три міста – Ясинувату, Донецьк і Макіївку.

Військове зведення від романа Світана: дивіться відео

Провал операції росіян біля Бахмута

Світан пояснив, що провал військової операції росіян біля Бахмута був зрозумілий ще минулого року, коли ЗСУ "зрізали" Ізюмський виступ. Тоді окупанти намагалися з півночі оточити й взяти Слов'янськ і Краматорськ, заходячи з Ізюма та Попасної, звісно, через Бахмут.

Це був такий хрест на всій російській південній операції,

– наголосив полковник запасу.

Однак, зауважив він, Євгеній Пригожин створив такий собі інформаційний "котел" і затягнув російську армію у Бахмутський виступ, а потім ватажок ПВК "Вагнера" звідти втік, залишивши гинути регулярні сили країни-агресорки.

За його словами, зараз армія противника в районі Бахмута й Соледара перебуває у поганій позиції, оскільки ці міста – низини. ЗСУ ж зайняли всі висоти і далі рухатимуться, найімовірніше, на Горлівку, адже нині це оптимальний варіант.

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