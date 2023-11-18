Росіяни нераціонально використовують погоду: ворожий наступ на Авдіївку триває

Ситуація на Авдіївському напрямку напружена. Окупанти продовжують штурмувати та хочуть скористатися погіршенням погодних умов.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти продовжують атакувати, попри погіршення погодних умов.

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Росія нераціонально використовує погодні умови

Як наголосив Коваленко, окупанти досить дивно використовують погіршення погодних умов. Це було і під Бахмутом. Коли почалися дощі та тумани, вони починали нову хвилю інтенсивних штурмових дій.

Тоді в Бахмуті переважала піхотні складова. Але це були зеки. А біля Авдіївки зараз суміш з мобілізованих, зеків та регулярної армії. Погодні умови їх не зупиняють,

– розповів Коваленко.

Дивіться розмову з Олександром Коваленком на ютубі 24 Каналу

Зараз окупанти намагаються закріпитися за правим боком залізниці біля Авдіївки, щоб мати вихід на Степове та захопити його. Паралельно вони намагаються прорватися в промзону коксохімічного заводу.

Також використовують піхотну складову. Підрозділи такого типу там більш помітні. Механізована складова окупантів допомагає вогневою підтримкою, але в меншому відсотку, ніж це було під час першої – другої хвилі наступу. Є припущення, що вони накопичують механізовану складову, аби організувати потужніший наступ біля Авдіївки як з півночі, так і з півдня,

– зауважив Коваленко.

Ситуація на фронті: коротко

З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 317 тисяч особового складу ворога. За минулу добу, 17 листопада, ця кількість зросла ще на 620 одиниць. Також росіяни втратили 5422 танки, 10141 бойових броньованих машин, 7726 артилерійських систем, 896 РСЗВ тощо.

Як повідомили у Генштабі, українські морські піхотинці разом з іншими підрозділами перейшли на лівобережжя Херсонщини. Там вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Дивіться карту бойових дій станом на 18 листопада в матеріалі 24 Каналу.

За повідомленнями британської розвідки, окупанти намагаються оточити Авдіївку. Бої за цей населений пункт точаться вже майже 10 років.