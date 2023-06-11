В Авдіївці залишається лише одна дитина: хлопчика намагаються знайти
Місто Авдіївка, що на Донеччині, вщент зруйноване. Однак наразі там залишається в небезпеці одна дитина.
Поки що хлопчика не можуть знайти. Його батьки також зникли. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про зниклу дитину в Авдіївці
За словами Барабаша, містом дуже складно пересуватись – воно зруйноване вщент. Загалом вже евакуювали 1 729 осіб.
Відомо, що в Авдіївці залишилась одна дитина. Наразі тривають пошуки і влада намагається знайти хлопчика.
Хлопчику 12 років. Проживав з мамою. Певний час ми не могли знайти його, бо батьки ховали. Вони отримували гуманітарну допомогу, а потім самі зникли,
– розповів очільник Авдіївської МВА.
Влада перевірила багатьох людей, але дитину досі не знайшли.
"Є неофіційна версія, що, можливо, батьки з дитиною загинули у старій частині міста. Зараз цю інформацію перевіряють", – додав Барабаш.
Що відбувається в Авдіївці: останні новини
- Напередодні Барабаш розповів, що Авдіївка повністю зруйнована. У місті не залишилось будівель, які підлягають відновленню. Попри це медзаклади та магазини в Авдіївці працюють, а люди регулярно отримують гуманітарну допомогу.
- Нещодавно росіяни знову вдарили по Авдіївці – влучили в житловий будинок. Попередньо, обійшлося без жертв.
- 23 травня ворог завдав авіаудару по багатоквартирному будинку Авдіївки. Будинок обвалився. Двоє осіб були поранені, ще двоє залишились під завалами.
- Також окупанти знову обстріляли Авдіївку 15 травня. Вони завдали по місту ракетного авіаудару. Так, внаслідок удару загинули четверо осіб.
- Віталій Барабаш зазначив, що загиблі люди перебували в укритті під час обстрілу. Жертвами ворожого удару стали двоє чоловіків і дві жінки.
- До речі, начальник Об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що, найімовірніше, в найближчі терміни все мирне населення Авдіївки буде евакуйоване. Однак мовиться про добровільну евакуацію.