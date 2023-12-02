Люди живуть в апокаліптичних умовах: моторошне відео зі знищеної ворогом Авдіївки
Джерело:Національна поліція України
Окупанти наступають на Авдіївку та знищують місто. Та попри це, там досі залишаються цивільні.
У Національній поліції України показали кадри знищеного загарбниками міста, інформує 24 Канал. Лише протягом 30 листопада росіяни 11 разів вдарили по житловому сектору. Зокрема, завдали 6 авіаударів.
До теми Особисте рішення Путіна, – Барабаш сказав, як змінилася тактика наступу росіян на Авдіївку
"Учора цей будинок стояв – сьогодні вже немає. І так щодня", – розповіли поліцейські.
Моторошні кадри зі знищеної ворогом Авдіївки: дивіться відео
На кадрах видно зруйновані багатоповерхівки, потрощений приватний сектор та вирви від авіабомб. При цьому в Авдіївці досі працює лікарня.
"Лікарня функціонує. Надаємо амбулаторну, намагаємося стаціонарну допомогу. На жаль, стаціонарних хворих мало, адже обстріли щодня", – сказав медичний директор Авдіївської центральної міської лікарні Віталій Ситник.
Попри обстріли, у місті досі залишаються цивільні. Нині це приблизно 1300 людей.
Цивільні живуть в апокаліптичних умовах. Їх виживанням опікуються "білі янголи", – зазначили у Нацполіції.
"Білі янголи" – це назва загонів поліцейських. Вони евакуйовують людей із прифронтових міст та сіл.
За рік з Авдіївського напрямку група "Білий янгол" вивезла понад 300 людей. Зокрема, 17 дітей. Також поліцейські доставили туди понад 34 тонни гуманітарної допомоги.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
- Окупанти від початку жовтня намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Ворог хоче взяти під контроль Авдіївський коксохім. Його росіяни штурмують і вдень, і вночі. Ситуація на Авдіївському напрямку стабільно важка.
- Водночас Росія говорить, що вона буцімто веде "активну оборону" Авдіївки. В Інституті вивчення війни переконані, що так окупанти намагаються "приховати відсутність будь-якого значного російського прогресу" навколо міста.
- За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, пік ударів ворога по місту був наприкінці листопада. У середньому за добу росіяни завдають від 30 до 40 ударів. Це кількість масованих обстрілів. Також здебільшого загарбники завдають 10 – 12 авіабомбових ударів.