Люди живуть в апокаліптичних умовах: моторошне відео зі знищеної ворогом Авдіївки

Окупанти наступають на Авдіївку та знищують місто. Та попри це, там досі залишаються цивільні.

У Національній поліції України показали кадри знищеного загарбниками міста, інформує 24 Канал. Лише протягом 30 листопада росіяни 11 разів вдарили по житловому сектору. Зокрема, завдали 6 авіаударів.

До теми Особисте рішення Путіна, – Барабаш сказав, як змінилася тактика наступу росіян на Авдіївку

"Учора цей будинок стояв – сьогодні вже немає. І так щодня", – розповіли поліцейські.

Моторошні кадри зі знищеної ворогом Авдіївки: дивіться відео

На кадрах видно зруйновані багатоповерхівки, потрощений приватний сектор та вирви від авіабомб. При цьому в Авдіївці досі працює лікарня.

"Лікарня функціонує. Надаємо амбулаторну, намагаємося стаціонарну допомогу. На жаль, стаціонарних хворих мало, адже обстріли щодня", – сказав медичний директор Авдіївської центральної міської лікарні Віталій Ситник.

Попри обстріли, у місті досі залишаються цивільні. Нині це приблизно 1300 людей.

Цивільні живуть в апокаліптичних умовах. Їх виживанням опікуються "білі янголи", – зазначили у Нацполіції.

"Білі янголи" – це назва загонів поліцейських. Вони евакуйовують людей із прифронтових міст та сіл.

За рік з Авдіївського напрямку група "Білий янгол" вивезла понад 300 людей. Зокрема, 17 дітей. Також поліцейські доставили туди понад 34 тонни гуманітарної допомоги.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку