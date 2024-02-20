Росіяни перекидають сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки: в "Атеш" показали відео

Під Авдіївкою окупанти зазнали величезних втрат як у живій силі, так і в техніці. На власні очі побачили згорілу військову техніку росіян партизани руху "Атеш" – вони виклали ролик на своїй сторінці.

Загарбники дуже рвалися до Авдіївки, але, захопивши місто, не можуть скористатися перевагою. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що росіянам потрібен час на переоснащення та відпочинок.

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Що потрапило на відео

Наші агенти цілий день спостерігали нескінченний потік колон із транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі. Колони супроводжувалися цивільними машинами (ФСБ Росії). На тягачах були ЗІЛи, КамАЗи, БМП, БТР і танки,

– ідеться в повідомленні.

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Агенти "Атеш" указують: змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки. А це означає, що насправді її значно більше.

"Скільки залишилося в місті та в полях під Авдіївкою – можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибуттю такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати Росії під час штурму", – аналізують партизани.

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Що далі після Авдіївки