Російські війська можуть відновити наступ на Захід від Авдіївки, – аналіз ISW
Джерело:ISW
Українські сили сповільнили просування російських військ на Авдіївському напрямку. Водночас окупанти можуть активізувати наступальні операції у цьому районі в будь-який момент.
Росіяни захопили Авдіївку 17 лютого після близько чотирьох місяців виснажливих боїв. Після цього окупанти продовжували підтримувати відносно високий темп наступальних операцій у цьому районі, щоб використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення міста. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
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ЗСУ сповільнили наступ росіян
Наприкінці лютого російські війська досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Авдіївки. Окупанти планували просунутися якомога далі на захід до того, як Збройні Сили України зможуть створити більш згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони.
Однак вже на початку березня українські сили сповільнили просування російських військ на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.
В аналізі ISW йдеться, що росіяни хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".
Російське військове командування, ймовірно, має намір, щоб підрозділи ЦВО продовжували наступальні дії поблизу Авдіївки в найближчій та середньостроковій перспективі,
– вважають аналітики.
Ситуація на фронті: останні новини
Росіяни накопичили у 2023 році ресурс і зараз його витрачають у своєму наступальному русі. Найбільші проблеми ворог створює нашим силам в районі Мар'їнки.
Після того, як ворог відсунув український гарнізон з Авдіївки, він зосередив свої сили на південному сході Донецька – у Мар'їнці. Також намагається рухатись на захід – у бік Курахового, на північ – у бік Красногорівки та на південь – до Побєди та Новомихайлівки. Проте українські сили зупиняють просування ворога на цих ділянках.
Ще один гарячий напрямок – Бахмутський, поблизу Часового Яру. Росіяни намагаються тут розвити свої наступальні дії. Однак після того, як збільшилось постачання снарядів ЗСУ, наступ ворога стримується нашою артилерією. Також Часів Яр розташований на висоті, і це дозволить нам, якщо у наявності буде відповідна кількість снарядів, утримати цей напрямок.