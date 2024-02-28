За добу росіяни можуть привезти на одну позицію під Авдіївкою по 150 – 200 нових людей, – Жорін

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що кількості окупантів, які штурмували Авдіївку, вистачить ще на кілька таких міст. За добу Росія здатна привозити 150 – 200 нових окупантів.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, яка брала участь у боях за Авдіївку, Максим Жорін, розповів подробиці наступу окупантів на Авдіївському напрямку.

Читайте також Чи може Путін перемогти Україну: Світан пояснив заяву Борреля щодо результату війни

Росіяни зазнають втрат у шаленій кількості

Жорін пояснив, що хоч російська армія й втрачає значну кількість своїх окупантів, вони все ще мають дуже багато ресурсу.

Щоб ви розуміли, за добу вони можуть привезти на одну позицію по 150 – 200 нових людей. Їх роз***бують, на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість,

– прокоментував він ситуацію на Авдіївському напрямку.

Яке основне завдання росіян на Авдіївському напрямку

В районі Авдіївки росіяни намагаються створити буфер безпеки. Його вони будуть формувати по селах – починаючи від Степового, продовжуючи у Бердичах і далі з виходом на Орлівку і Тоненьке, а також на Сєверне з виходом на Водяне.

В 2023 році, після захоплення окупантами Бахмута, вони не створили таку зону, і через певний час Сили оборони завдяки системним контратакам, повернули під контроль України Кліщіївку та Андріївку – південно-західний сектор Бахмуту. Там існувала реальна загроза перерізання логістичної артерії з Бахмутом на Горлівку.

Водночас росіяни продовжують достатньо інтенсивно застосовувати тактичну авіацію. Зокрема Авдіївський напрямок залишається одним з пріоритетних у застосуванні КАБів.

Ситуація поблизу Авдіївки: що відомо