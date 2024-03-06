Після захоплення Авдіївки ворог у стані ейфорії продовжив тиснути на українські сили саме на цьому напрямку. У ЗСУ розповіли, що в останні дні запал росіян пішов на спад.

Тривалий час росіяни безупинно наступали на Авдіївському напрямку. Наші війська були змушені відійти з кількох населених пунктів. Що зараз відбувається на цій ділянці фронту, в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Ворог застряг і стоїть на місці

За словами Лиховія, останніми днями обстановка на Авдіївському напрямку відносно стабілізувалася. Зокрема, зменшилася кількість ворожих атак. Якщо вчора там було відбито 23 штурми противника, то сьогодні окупанти здійснили 14 атак в районі Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також, як зазначає речник, на цьому напрямку дії окупантів є більш-менш локальними.

Лінія фронту хоча й залишається динамічною в деяких місцях, але загалом на трьох селах – Бердичі, Тоненьке та Орлівка тією чи іншою мірою противник застряг і стоїть на місці,

– підсумував Лиховій.

Росіяни змінили основний напрямок наступу

Після Авдіївки головні зусилля окупанти зосереджують на Новопавлівському напрямку. Це колишній Мар’їнський напрямок. Зокрема, ворог не припиняє штурми в районі села Новомихайлівка.

Там противник просто б’ється лобом у східну околицю. Має на меті просування вперед, докладає великих зусиль. Справді, підтягує туди резерви. Для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки,

– заявив Лиховій.

Так, вчора Сили оборони на цьому напрямку відбили 39 атак. За словами речника, це дуже багато. За останній час, це мабуть, найбільше здійснених атак на один напрямок.

Сьогодні 6 березня росіяни ще 13 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Зараз там найбільше пекло. Ще складна ситуація на Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі.

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