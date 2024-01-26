Росіяни тримають свої вертольоти на "таємній" базі відпочинку в Криму: супутниковий знімок
База відпочинку "Волна", що розташована на Арабатській стрілці, стала місцем дислокації російських гелікоптерів. Окупанти продовжують нахабно використовувати у своїх цілях незаконно захоплені території України.
Про це повідомив український офіцер запасу OSINT-аналітик Tatarigami_UA, передає 24 Канал. Супутникові знімки, зроблені в січні 2024 року, підтверджують присутність на "таємній" базі ворожих вертольотів.
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Зараз на базі розташована менша кількість машин й вони більш розосереджені по імпровізованій "авіабазі" на Арабатській Стрілці. За даними кількаденного аналізу, окупанти тримають не більше трьох-чотирьох вертольотів одночасно.
Раніше команда OSINT-аналітик ідентифікувала базу вертольотів FARP (передовий пункт озброєння та дозаправлення) у Стрілковому. Після ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську база була покинута і до останнього часу не використовувалася.
Авіабаза росіян на Арабатській Стрілці 17 січня 2024 року / Фото: Tatarigami_UA
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року стало відомо, що росіяни ховають свої вертольоти буквально на пляжі в Криму. Окупаційна армія фактично облаштувала там своєрідну "таємну авіабазу", що підтвердили супутникові знімки. Противник перекинув на кримський пляж свою авіацію з авіабази "Чаплинка".
Будівництво "секретної" базу для авіації російські загарбники розпочали ще восени 2022 року. Як зазначив аналітик, у листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, росіяни переправили свої гелікоптери з аеродрому "Чаплинка" до безпечнішого місця, а саме на Арабатську Стрілку.
Авіабаза росіян на Арабатській Стрілці 20 травня 2023 року / Фото: Tatarigami_UA
Атака ЗСУ по аеродрому в Криму: коротко
- Українські військові у ніч проти 6 січня вразили військовий аеродром у Саках на території анексованого Кримського півострова. Місцеві мешканці скаржилися на "невідомі спалахи" та вибухи. Окупаційна влада традиційно заспокоювала й розповідала про "успішну" роботу "пе-ве-о". Однак Повітряним силам ЗСУ все ж таки вдалося завдати ракетного удару.
- Відомо, що там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк, який є основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на Півдні України. Там розміщувалися російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.
- Згодом з'ясувалося, що під час атаки Сили оборони ліквідували заступника командира штурмового авіаційного полку Олександра Чорнобривого. У 2018 році Чорнобривий був внесений у базу "Миротворець".