Точне влучання: авіаексперт назвав найкращі цілі для бомб JSOW, які отримає Україна

Україна отримає від США крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Вони є у різних модифікаціях. Саме від них залежить, якою буде бойова частина, а від висоти скидання залежить дальність польоту.

Загалом запаси авіабомб JSOW на складах в США оцінюються у приблизно 200 одиниць. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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"Враховуючи вже раніше озвучені об'єми, що розмір допомоги щодо цих боєприпасів може скласти до 300 мільйонів доларів, то може мовитись, що в максимальному пакеті Україна зможе отримати до тисячі таких боєприпасів. Але враховуючи витрати на транспортування, обслуговування, це може бути дещо менша цифра. Можливо, 800 боєприпасів", – сказав він.

Як можна використовувати JSOW

Богдан Долінце зазначив, що найдешевша версія авіабомби JSOW коштує 300 тисяч доларів. У касетному виконанні вона має до пів сотні бойових елементів, які уражають об'єкти, по яких задається удар.

Сам боєприпас фактично має декілька елементів керування. Тобто після скидання розкриваються його крила, які дозволяють йому здійснювати планерування. Він використовує супутникову та інерціальну систему,

– пояснив авіаексперт.

Додатково використовує так звану інфрачервону головку самонаведення, яка дозволяє на фінальній стадії польоту забезпечити точне попадання по заданій цілі. Також працювати в умовах дії радіоелектронної боротьби. Коли сигнали супутника приглушуються, то вона дозволяє зберегти точність влучання по боєприпасу.

До слова, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що авіабомби JSOW можна встановлювати до винищувачів F-16, але це мають бути ретельно сплановані операції, які дозволять виконувати складні завдання.

Цілі авіабомб

Авіаційний експерт підкреслив, що за допомогою JSOW Україна отримає можливість уражати достатньо великі площі. У такий спосіб ЗСУ зможуть атакувати важливі цілі.

Якщо говорити про цілі, по яких вони можуть завдаватися, то насамперед мовиться про знищення ворожої легкоброньованої техніки, військової інфраструктури, систем ППО, радіоелектронної боротьби та розвідки, знищення живої сили, або, наприклад, скупчення техніки та особового складу, зокрема, командні центри або вузли зв'язку,

– наголосив Долінце.