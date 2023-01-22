На Черкащині поховали загиблого в авіатрощі в Броварах правоохоронця Маринченка

22 січня 2023, 21:24
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Джерело:

Поліція Черкаської області

У Броварах 18 січня сталася авіакатастрофа, у якій загинули 14 людей. Серед них був правоохоронець Андрій Маринченко.

Про це 22 січня розповіли у поліції Черкаської області. Андрій Маринченко був оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Яким було прощання

Церемонія відбулась у селі Горобіївка Черкаського район. Провести в останню путь загиблого правоохоронця прийшли всі односельці, рідні, друзі, знайомі, військовослужбовці та колеги поліцейські з Києва й Черкаської області.

Прощалися з Андрієм сотні людей. Туман ховав заплакані очі. Змучені горем обличчя та сльози небайдужих, але не зміг приховати крик матері. Вічна тобі пам'ять, Андрію! Навіки в строю, – написали поліцейські.


Похорон Маринченком на Черкащині / Фото Нацполіції


Рідні Андрія / Фото Нацполіції


Андрій загинув в авіакатастрофі / Фото Нацполіції


Церемонія прощання / Фото Нацполіції

На Черкащині попрощалися з Андрієм Маринченком / Фото Нацполіції

Авіакатастрофа у Броварах: останні новини

  • На Хмельниччині прощалися з Тетяною Шутяк, яка загинула у Броварах. Вона була заступницею керівника патронатної служби МВС. Тетяні 24 січня мало виповнитись 27 років.
  • Гелікоптер МВС впав біля дитячого садочка. Там виникла пожежа. Тетяна Бойченко провела доньку у дошкільний заклад. Жінка загинула під уламками стелі, яка палала. Прощання з Тетяною відбулося 22 січня у Броварах.
  • Також у Броварах попрощалися з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою. Мати та донька загинули у дитячому садку.
  • В авіакатастрофі загинув бортовий механік Іван Касьянов. Його близькі поділилися спогадами.
  • У Ніжині, на території спецзагону ДСНС, відбулося прощання з екіпажем гелікоптера.
  • З міністром Денисом Монастирським та керівництвом відомства прощалися у Києві 21 січня. На церемонію прийшов президент Зеленський та перша леді.

Автор: Марія Масюк