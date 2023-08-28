Авіакатастрофа з "Джусом" на Житомирщині: у ДБР озвучили версії слідства

Державне бюро розслідувань озвучило версії слідства щодо зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39. Варто зауважити, що внаслідок трагедії загинуло три пілоти.

Одним з них був легендарний пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Окрім нього загинули майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі КИЇВ24 сказала, які версії розглядає слідство, пише 24 Канал.

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ДБР озвучило версії слідства

Тетяна Сапьян пояснила, що Державне бюро розслідувань вже працює, щоб встановити причини трагедії.

ДБР обіцяє провести ретельну перевірку, щоб встановити причини трагедії, роботи вже розпочалися. Особлива увага буде приділятися вивченню технічних станів літаків на момент катастрофи, дотримання правил підготовки до польотів. Фахівці проведуть ретельну перевірку чорних ящиків,

– заявила радниця з комунікацій.

Вона пояснила, що слідство розглядає декілька версій аварії:

технічна несправність літаків;

помилка пілотів;

порушення при організації польотів.

"Щоб це встановити, треба провести експертизи літаків, судово-медичні експертизи, експертизи з дешифрування чорних скриньок. Це буде комплексна судово-авіаційна експертиза", – запевнила Сапьян.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань сказала в ефірі телемарафону, що до розслідування долучать фахівців з Генштабу ЗСУ та з командування Повітряних сил.

Зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо, це те, що ми отримали сьогодні вранці (28 серпня – 24 Канал) від слідчих,

– пояснила Сапьян.

Вона також запевнила, що командування Повітряних сил ухвалюють рішення щодо перевірки літаків L-39 на своєму рівні. Тому не можна сказати, що всі літаки, на яких вчаться наші пілоти, несправні. Адже технічна несправність літака – це одна з версій слідства, яка ще не доведена.

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