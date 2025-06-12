Авіакомпанія Air India підтвердила загибель 241 із 242 людей, які перебували на борту літака

В Індії 12 червня сталася жахлива авіакатастрофа. Літак, на борту якого перебували 242 людини, упав на житловий район. На жаль, майже всі загинули. Вижив тільки один пасажир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу

Авіакомпанія підтвердила, що лише одна людина на борту вижила внаслідок авіакатастрофи в Ахмадабаді.

В Air India уточнили, що загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу. Єдиний, хто вижив, зараз перебуває в лікарні.

Той, хто вижив, є громадянином Великої Британії індійського походження. Air India висловлює найглибші співчуття сім'ям загиблих. Наші зусилля зараз повністю зосереджені на потребах усіх постраждалих, їхніх родин та близьких,

– зазначили в авіакомпанії.

Також додали, що повністю співпрацюють з органами влади, які розслідують авіакатастрофу.

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Раніше ЗМІ з посиланням на офіцера поліції повідомляли, що вцілілих начебто могло бути більше.

Єдиний, хто вижив у авіакатастрофі літака Air India в Ахмадабаді, – це британець Вішваш Кумар Рамеш.

Старший офіцер поліції розповів про його порятунок. Пасажир був біля аварійного виходу і зумів врятуватися, вистрибнувши через аварійні двері.

Поліція підтвердила, що наразі це єдиний відомий вцілілий.

"Є ймовірність, що серед поранених, які перебувають на лікуванні в лікарні, може бути більше вцілілих", – припускав офіцер Відхі Чаудхарі.